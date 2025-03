El secretario de Finanzas dijo que no les preocupa el movimiento del dólar y que el monto del acuerdo con el FMI no está cerrado

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dijo hoy que no están preocupados por la suba que tuvo el dólar blue y las cotizaciones financieras ayer ni por la venta de reservas del Banco Central. Atribuyó los movimientos en la plaza cambiaria que empezaron el viernes por la tarde a “gente que compra y gente que vende dólares”.

El funcionario estuvo en el evento de negocios IEFA Latam Forum, en donde preguntó frente a un auditorio colmado si en los próximos años creían que iban a entrar más o menos dólares, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que van a las exportaciones de energía y minería. “Con orden fiscal, la moneda se va a preciar. La preocupación va a ser que entran más dólares, como dijo el economista Ricardo Arriazu. Empecemos a mirar el mundo con optimismo. Tenemos un equipo tratando de hacer las cosas bien. Esta vez la Argentina está haciendo los deberes”, afirmó.

Consultado luego de su exposición por el récord del blue, que ayer tocó los mismos valores nominales que en septiembre pasado, dijo que no les preocupa e insistió con el orden fiscal. “Ayer mostramos 1,2 billones de pesos de superávit primario. Los fundamentos están cada vez más sólidos”, aseguró.

En tanto, sobre la caída de las reservas en US$755 millones de ayer, dijo que no es preocupante y justificó los movimientos en la plaza cambiaria “por gente que compra y gente que vende”.

“La situación cambiaria no es algo que esté en la cabeza de los inversores de largo plazo”, argumentó. Sobre el fin del cepo, señaló que “saben que eventualmente las restricciones cambiarias se van a levantar”, sin referir cuándo sería eso.

En tanto, sobre las diferencias que Arriazu dijo que había entre el Presidente y el equipo económico en cuanto a que Milei preferiría un régimen de flotación para el tipo de cambio y Caputo y compañía no, estableció que no hay ninguna diferencia entre ambos y que están “simbiotizados”.

Quirno evitó referirse a cuándo está previsto que se cierre el acuerdo con el FMI, aunque siguen manteniendo reuniones con el organismo y hoy debe presentarse ante la Comisión Bicameral para defender el DNU que se publicó la semana pasada.

Tampoco dio precisiones sobre el monto del desembolso del Fondo, ya que dijo que eso lo termina definiendo el organismo. “No tenemos acuerdo. No está finalizado. El monto va a estar cuando esté acordado. No hay monto acordado”, finalizó.

Quirno reemplazó al ministro de Economía, Luis Caputo, que estaba previsto que participara hoy del IEFA Latam Forum, pero finalmente fue ayer en un encuentro al que no accedió la prensa en el hotel Alvear. Hoy sí dio una entrevista televisiva con el canal América 24 en la que insistió en que la política cambiaria que fijen con el FMI “no va a afectar a la gente” y que no habrá salto devaluatorio.

“Lo importante no es si (el tipo de cambio) se flota o no, sino hacerlo en las condiciones correctas, porque si no, te va a ir mal. Todo lo que hemos hecho son los deberes para ir hacia un país normal”, comentó, en respaldo de su gestión frente al Palacio de Hacienda.

En base a esta cuestión, sobre si la Argentina está habilitada para tener una economía que incluya un tipo de cambio libre, que se mueva al ritmo del mercado, Caputo analizó: “No hay una definición sobre si un país puede flotar o no, si la Argentina puede flotar y Estados Unidos no. Uno puede flotar en cuanto tenga su economía sana. Lo que la gente percibió toda la vida es que a la Argentina le cuesta flotar y que típicamente salió mal, pero porque tiene una causa: costó flotar porque siempre la Argentina tuvo déficit, que financió con emisión, y esa emisión de pesos la gente no la demandaba, entonces había sobrante, que iba al dólar. No es que la Argentina es un país que no puede flotar, puede flotar en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones macro, son las que siempre hemos repetido con el Presidente, esas tres condiciones que estamos tratando de cumplir”.

El ministro tampoco ahondó en cuanto al monto del programa de Facilidades Extendidas. “Eso lo define el Directorio del Fondo, cuando convoquen y se reúnan. Nosotros genuinamente no lo sabemos, por eso tampoco lo decimos”, indicó pese a que el 7 de marzo, en LN+, había marcado algo opuesto. “Están definidos el programa y el monto. Hemos modelado muchos escenarios para aprobarlo, el staff estuvo de acuerdo y ahora lo manda al board, que decide si le pone el gancho”, manifestó en aquella oportunidad.

