El secretario de Hacienda dijo en Washington que el Gobierno se siente “cómodo con el nivel de gasto”

WASHINGTON.- En una presentación en esta ciudad dedicada al financiamiento de los sistemas de salud de la región, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, señaló que el gobierno de Javier Milei se encuentra en una posición en la que se siente “cómodo con el nivel de gasto” y destacó las posibilidades de inversión en el país en el actual “momento geopolítico” global.

“Lo bueno de la Argentina es que ya hemos realizado el ajuste. Por lo tanto, ya nos encontramos en una posición en la que nos sentimos cómodos con el nivel de gasto. Todavía tenemos que ver el impacto de las inversiones que ya están en marcha en la Argentina, así como de las nuevas que están llegando, y su impacto fiscal en términos de crecimiento“, expresó Guberman en una presentación en la sede del Atlantic Council.

Carlos Guberman, el secretario de Hacienda de la Nación. Camila Godoy

“Esto nos permitirá disponer de más recursos para invertir en salud o en cualquier otro servicio público que deseemos ofrecer”, añadió el funcionario del equipo económico, en un diálogo que mantuvo con Jason Marczak, vicepresidente del Adrienne Arsht Latin America Center.

Guberman también indicó que en el momento en que la economía “comience a crecer de manera más rápida y robusta”, el Gobierno tendrá “más margen para mejorar aún más la calidad de vida” de la gente. En ese sentido, destacó que la administración Milei duplicó el nivel de la asistencia social a los sectores más vulnerables.

“El Presidente es muy claro al respecto y trabajamos con gran intensidad en esa dirección: sabemos que podemos realizar ajustes en muchísimas áreas, pero los servicios sociales y los de salud serán objeto de una atención prioritaria”, dijo.

Como han resaltado distintos funcionarios del Gobierno en otros viajes a Estados Unidos, Guberman también destacó las posibilidades de inversión en la Argentina, y destacó en particular el “momento geopolítico”, en el marco de la guerra en Medio Oriente.

“La respuesta es muy clara: la Argentina es un país libre de conflictos. No enfrentamos ninguna amenaza por parte de nuestros vecinos, es un país muy seguro situado en una región que, en la actualidad, goza de gran tranquilidad. Además, en términos geopolíticos, es un aliado sumamente importante para Estados Unidos“, remarcó.

“Este es un factor de enorme relevancia en el contexto actual, especialmente a la hora de atraer inversiones y oportunidades de toda índole. Es un aspecto en el que deberíamos esforzarnos más por mostrar", añadió.

La exposición de Guberman se produjo antes de la llegada a Washington este miércoles del ministro de Economía, Luis Caputo, para participar de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), que empezó el lunes y culminará el próximo viernes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, durante la AmCham Summit 2026, en Buenos Aires. Fabián Marelli

También estarán presentes el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza, entre otros miembros del equipo económico.

El viaje del equipo económico se produce en momentos en que se espera que en los próximos días la Argentina alcance un staff-level agreement con el FMI sobre la segunda revisión de su programa sellado el 11 de abril de 2025. De la aprobación final del board del organismo depende un desembolso de unos US$1000 millones para el país de los US$20.000 millones pautados.