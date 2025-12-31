El sector energético colocó más de US$10.500 millones en deuda en el mercado local en 2025

Impulsadas por la expansión de la extracción y los proyectos de infraestructura, las compañías del sector energético reforzaron su acceso al mercado de capitales durante 2025. La producción récord de gas y petróleo que alcanzó el sector hidrocarburífero este año fue acompañado por una mayor emisión de deuda en el mercado local.

En un contexto de necesidades de inversión y mejores condiciones de financiamiento, las empresas de petróleo, gas y electricidad colocaron deuda por US$10.571 millones, lo que implicó un crecimiento del 15,11% respecto del año anterior (US$9183 millones).

A través de 28 compañías de petróleo, gas y electricidad se realizaron 80 emisiones de bonos corporativos —conocidos en la jerga financiera como obligaciones negociables (ON)—. Casi un tercio de esas colocaciones se concentró en el último trimestre del año, según el último informe de Ricsa Sociedad de Bolsa.

En conjunto, el monto emitido representó el 28,4% del total de bonos corporativos colocados en el mercado local. Si bien en 2024 el sector energético había tenido una participación relativa mayor (33,15%), con más emisiones (100) y un mayor número de empresas (29), en 2025 se destacó el fuerte aumento del volumen colocado, lo que también refleja una mayor concentración del financiamiento en emisiones de mayor tamaño.

Las mejores condiciones de mercado permitieron al sector acceder a financiamiento de mediano y largo plazo para proyectos de inversión

De hecho, el ranking anual estuvo liderado por un grupo reducido de compañías que concentró cerca del 68% del total emitido por el sector energético a lo largo del año.

Encabezó el ranking YPF, que colocó US$2764 millones a través de 12 emisiones y representó el 26% del total del sector. La petrolera es la empresa de energía más grande del país y explica el 31% de la producción total de petróleo, el 29% del gas y el 55% del despacho de combustibles.

En segundo lugar, se ubicó Pluspetrol, con colocaciones por US$1370 millones (13% del total del sector) mediante seis emisiones. La compañía, que en 2024 se quedó con los activos petroleros de la estadounidense ExxonMobil en la Argentina, recurrió al mercado financiero para obtener liquidez destinada a financiar la producción de petróleo y gas.

Otra de las firmas relevantes fue Tecpetrol, el brazo energético del grupo Techint, que emitió deuda por US$1197 millones a través de tres colocaciones. Tras desarrollar el yacimiento gasífero Fortín de Piedra, la empresa busca expandirse en la producción de petróleo mediante el desarrollo del área Los Toldos II Este, donde invertirá US$2500 millones para alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios en 2027.

YPF encabezó el ranking con colocaciones por US$2764 millones, seguida por Pluspetrol, Tecpetrol, Vista y Pampa Energía YPF

Completaron el ranking de mayores emisoras del sector Vista, la compañía fundada por Miguel Galuccio, con US$1032 millones (10% del total), y Pampa Energía, con US$857 millones (8%), controlada por el empresario Marcelo Mindlin.

En cuanto a la moneda, se mantuvo un claro predominio de las emisiones en dólares, que representaron el 94,2% del total colocado (US$9958 millones), frente al 81% registrado en 2024.

La evolución mensual del monto colocado muestra una marcada aceleración hacia el cierre del año. Tras un primer semestre con volúmenes moderados y un comportamiento heterogéneo, las emisiones del sector alcanzaron sus niveles más elevados en octubre y noviembre, pasada la elección legislativa, donde la victoria de La Libertad Avanza (LLA) permitió una fuerte caída del riesgo país.

Condiciones financieras

El análisis de las tasas de corte y los plazos muestra una mejora progresiva en las condiciones de financiamiento. A lo largo del año se observó una extensión de los plazos, señala el informe de Ricsa, con incrementos tanto en el plazo máximo como en el promedio ponderado, especialmente durante el último trimestre. Un caso destacado fue la emisión de Pampa Energía, que en noviembre colocó deuda a un plazo de 93 meses y una tasa de corte del 8,1%, constituyéndose como una de las colocaciones de mayor plazo.

En conjunto, el plazo promedio ponderado de las emisiones pasó de 68 meses en 2024 a 74 meses en 2025, lo que ayuda a explicar el leve aumento de la tasa promedio.

Las ON del sector energético representaron el 28,4% del total de bonos corporativos colocados en el mercado de capitales local durante 2025 Tecpetrol

“Las ON en dólares presentaron una tasa de interés mínima del 3,5% y una máxima del 11,9%, con un promedio ponderado del 8,1%, y se caracterizaron por plazos extensos, de hasta 93 meses. En contraste, las emisiones dólar linked mostraron una mayor dispersión de tasas —entre 0% y 13%—, con un promedio del 1,7% y plazos más cortos, cercanos a los 17 meses, funcionando principalmente como instrumentos de cobertura cambiaria. Las ON en pesos, por su parte, se concentraron exclusivamente en el corto plazo, con tasas promedio del 36,9% y duraciones inferiores a un año”, señaló Ricsa.

En este contexto, el mercado de capitales se consolida como una herramienta clave para el financiamiento estructural del sector energético. “El fuerte repunte de las emisiones en la segunda mitad de 2025 anticipa un mayor protagonismo de las ON en 2026, en un escenario de crecientes necesidades de inversión en producción e infraestructura, tanto en petróleo y gas como en el sector eléctrico”, concluyó la sociedad de Bolsa.