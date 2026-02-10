El sistema de Bretton Woods está siendo debilitado por su propio arquitecto: el impacto de Trump sobre la economía global

El orden mundial está cambiando. Con la imposición de aranceles por parte de Trump a escala verdaderamente global, así como el retroceso de Estados Unidos en su papel de hegemón comercial mundial, estamos asistiendo a la creación de un nuevo orden mundial. Esta idea fue respaldada por Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, en una entrevista con The Economist. “Una cosa que es muy importante entender cuando hablamos de la política comercial ‘America First’, y creo que esto supone una ruptura con el sistema de Bretton Woods, es que no creemos que otros países tengan derecho a nuestro mercado ”.

Entonces surge la pregunta: si estamos viviendo el surgimiento de un nuevo orden mundial, ¿qué pasa con el antiguo? Pedro Perfeito da Silva, doctor de la Universidad británica de Exeter, analizó en diálogo con LA NACION la relación entre la administración Trump y las instituciones de Bretton Woods, el término utilizado para describir instituciones como el FMI y el Banco Mundial y habló de un vínculo “conflictivo”.

“Lo es por dos razones complementarias. En primer lugar, la administración Trump no considera que las instituciones de Bretton Woods hayan contribuido al mantenimiento de la hegemonía estadounidense. Por lo tanto, la administración no está dispuesta a proporcionar financiación ni legitimación a dichas instituciones. En segundo lugar, desde una perspectiva más amplia, la administración Trump entiende las instituciones de Bretton Woods como una manifestación del orden liberal, al que la administración quiere oponerse tanto a nivel nacional como internacional", dijo el analista.

La administración Trump no considera que las instituciones de Bretton Woods hayan contribuido al mantenimiento de la hegemonía estadounidense.

Este argumento fue respaldado por el doctor Lee Peterson, un comentarista político estadounidense, quien subrayó que el sistema global de Bretton Woods, creado en 1944 y vigente desde la posguerra, se caracterizó por un acuerdo entre Estados Unidos y el resto del mundo, según el cual “si se le permitía dictar la política de defensa, los Estados obtendrían acceso a los mercados estadounidenses. Este ‘acuerdo’ ya no beneficia a Estados Unidos en el nuevo orden mundial", planteó Peterson.

Dado el escepticismo de la administración Trump hacia el multilateralismo de Bretton Woods, surge la pregunta de cómo afectará esto a la legitimidad y la solidez de estas instituciones, que incluyen organismos de larga vinculación con Argentina, como el FMI o el Banco Mundial, cuyas oficinas centrales están en Washington. “Me temo que estas instituciones dependen en gran medida de los recursos estadounidenses para financiarse. Además, existe una cierta falta de legitimidad cuando el país más poderoso del mundo rompe abiertamente con estas instituciones", advirtió Perfeito Da Silva.

Peterson también se hizo eco de este fenómeno: “El escepticismo de Estados Unidos hacia el multilateralismo ha debilitado claramente la autoridad de las instituciones de Bretton Woods”, subrayó.

“El escepticismo de Estados Unidos hacia el multilateralismo ha debilitado claramente la autoridad de las instituciones de Bretton Woods” TWITTER / @VICTOROSTA - TWITTER / @VICTOROSTA

Y el escenario abre también incógnitas por el futuro de estos organismos multilaterales. En paralelo al retroceso de Estados Unidos, otras potencias podrían llenar el vacío de legitimidad y financiación dejado por la principal economía del mundo. Según Perfeito da Silva, “otras potencias, como la UE y China, junto con países medianos, como Canadá, Reino Unido, India y Brasil, sin duda pueden aportar cierta legitimidad a estas instituciones, pero no necesariamente son capaces de proporcionar la financiación suficiente para mantener sus operaciones sin cambios”. De este modo, enfatizó la idea de que el sistema de Bretton Woods ya no es el mismo.

Y tras el debilitamiento de este sistema institucional, ¿cuál es la alternativa? Peterson señaló un cambio hacia un enfoque en los acuerdos comerciales bilaterales por encima de los acuerdos comerciales globales, un fenómeno que ha comenzado a hacerse más evidente con los recientes acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Argentina y entre Estados Unidos y la India.

En particular, Peterson también destacó los posibles beneficios de este nuevo sistema para la Argentina. El especialista subrayó que este cambio podría ser beneficioso, especialmente si continúa alineándose estratégicamente con Estados Unidos, como lo ha planteado el Gobierno encabezado por Javier Milei. En ese sentido, también remarcó la importancia de sostener la reforma fiscal interna para promover el crecimiento.

En cuanto a la longevidad de este cambio, Perfeito da Silva señaló que dependía esencialmente del futuro del movimiento MAGA después de Trump y de si los demócratas consideran que estas instituciones son el mejor vehículo para salvaguardar la hegemonía estadounidense. Sin embargo, lo que está claro, según estos expertos, es que Estados Unidos está desafiando el sistema que él mismo creó.