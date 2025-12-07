El Tesoro toma impulso y testea al mercado internacional

El Tesoro sorprendió al mercado anunciando la licitación del Bonar 29N (ley local, bullet, cupón 6,5%) para el 10 de diciembre, buscando refinanciar al menos una parte los vencimientos de capital de enero (US$4.200M) sin afectar reservas. La estrategia sorprende por su timing anticipado en un contexto que se preveía que el Tesoro aguarde a que el riesgo país converja antes de salir al mercado. Así, el desafío central está en la tasa que tendrá este: mientras que la curva ley argentina sugiere una TIR del 11,5%, el Gobierno aspirará a rendimientos de curva Ley Nueva York, lo que sería una TIR consistente con el 10% (o menos). El éxito dependerá de hasta que nivel el deal ya está anclado con inversores internacionales, si los locales que accedieron a dólares oficiales buscarán aprovecharan esta licitación, o si esto también es parte de alguna operación de REPO con bancos privados.

Con los corporativos allanando camino es turno también de las provincias

Tras las elecciones, las provincias comenzaron a reabrir el acceso al crédito externo. Santa Fe colocó esta semana US$800 millones a 9 años al 8,375%, convirtiéndose en el título sub-soberano de mayor duration del mercado. El competitivo costo de financiamiento que obtuvo se apalanca en su bajo nivel de endeudamiento y la holgada liquidez que tiene la provincia para hacer frente a sus vencimientos de deuda. Este hito marca la consolidación de las provincias en el reacceso al financiamiento privado luego de la exitosa incursión de CABA por US$600 a finales de noviembre y de Córdoba en junio por US$725 millones (en la previa de los 3 meses de fortísima volatilidad preelectoral). Atentos con Neuquén, Entre Ríos o Chubut que podrían ser las próximas provincias en colocar en el mercado internacional.

El tipo de cambio: entre las fuerzas de oferta y demanda

La demanda de cobertura cambiaria del sector privado se contrajo significativamente las últimas semanas. La cobertura del sector privado frente al público, que había alcanzado US$15.300 millones antes de las elecciones, se retrajo a unos US$7370 millones, impulsada por el vencimiento y no renovación de contratos de futuros de noviembre y vencimiento del bono dólar linked de ese mes. Desde el lado de la oferta, el boom de colocaciones de deuda desde las elecciones (un total de US$6100 millones, con US$4600 millones de corporativos) si bien aún no se ha volcado masivamente al mercado oficial, mejora las expectativas sobre el tipo de cambio. Hoy el mercado de futuros descuenta que el tipo de cambio oficial se mantendrá por debajo de la banda cambiaria al menos hasta abril.

El Tesoro juega al fleje con la baja de tasas

La dinámica de baja de las tasas en pesos se aceleró con la entrada en vigor, el 1° de diciembre, de dos regulaciones clave: el nuevo límite de cauciones (20%) para los FCI Money Market (hasta noviembre este ratio estaba en 26%) y el cambio en la normativa de encajes bancarios (-3,5%). Estas medidas provocaron una fuerte compresión de los rendimientos en la curva a tasa fija de corto plazo, aunque tensionaron al alza la tasa overnight. La Tamar (plazos fijos mayoristas) ya se ubica cómoda debajo del 28% de TNA. La pregunta clave es hasta dónde puede llegar esta compresión. Por el momento, y hasta que la inflación no muestre nuevas señales de desaceleración, la baja de tasas en pesos tenderá a estancarse.