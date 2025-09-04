El Gobierno vende cada vez más para contener al dólar y ya sacrificó 20% de sus divisas propias

El Banco Central (BCRA) se vio obligado a incrementar fuertemente sus intervenciones sobre la plaza cambiaria oficial al abastecerla, según estimaciones de mercado, con unos US$150 millones para tratar de mantenerlo estabilizado, el objetivo oficial hasta las elecciones.

La cifra certera, aunque se trata de fondos públicos, no pudo conocerse pese a las consultas cursadas por LA NACION a distintos funcionarios.

La venta de hoy, se trataría de la segunda mayor venta en importancia tras los US$198 millones de los que se desprendió el martes -mucho más de lo que se había dejado trascender-, según surge de la baja registrada ese día de US$1669 a US$1431 millones en el stock total de depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA y de la suba en pesos de los depósitos, también del Tesoro en la entidad regulatoria.

Depósitos del Gobierno 👇🏻

Cayeron 238 millones el 2/9 pic.twitter.com/XWAcztDcY7 — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) September 4, 2025

Se trata de dólares aportados “por cuenta y orden” del Tesoro Nacional y procedentes de los ahorros que había logrado acumular en esa moneda con pesos acopiados gracias al superávit fiscal -como había anunciado el martes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno- y que, en principio, estaban destinados a atender futuros pagos de deuda y alimentar las reservas de esa entidad, como pide el acuerdo suscripto con el FMI.

Los operadores coincidieron en consignar que la oferta oficial, para marcar precios en el mercado, fue sistemática y sostenida durante toda la rueda. Eso explicó probablemente que las pantallas hayan mostrado al billete “planchado” y con mínimas oscilaciones de precios desde las 11 en adelante, algo que era usual durante las administraciones kirchneristas.

El dólar estuvo planchado, y por ventas oficiales como en otros tiempos

La nueva intervención oficial, segunda tras la recompra por US$34 millones de ayer, que no habría sido genuina -sino por ventas de una jurisdicción o repartición pública- llegó en una jornada en la que el volumen operado en el segmento de contado llegó hasta los US$571,9 millones. De ser así, los dólares públicos habrían significado el 27% del total negociado en la jornada.

“El mercado sigue condicionado por la intervención del Tesoro, con una clara postura vendedora en $1362, que funciona como muralla y limita la suba”, describió el operador y analista Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Por esta razón, el precio de venta al público se mantuvo en $1375, en el Banco Nación, y promedió los $1377,10, según el BCRA, en el mercado, con puntas que llegaron a $1385 en algunos bancos.

Lo que parece claro es que la adaptación temporal decidida a las reglas explícitamente definidas para la flotación cambiaria meses atrás incrementó las dudas sobre la sostenibilidad del actual esquema cambiario en adelante, “lo que ayuda que a la declinación de la oferta que, naturalmente, ya mostraba el agro, se agregue una declinación de los aportes por vía financiera, como ya dejaron a la vista el último balance cambiario publicado”, dijo Pablo Moldovan, de CP Consultores.

Los datos señalan que los exportadores de cereales y oleaginosas habían ingresado ayer al mercado apenas US$55,636 millones.

“La cuestión es que esto puede agravarse de cara al test de octubre, lo que parece un plazo largo en estas circunstancias, si es que el Gobierno no logra un resultado electoral este domingo que tranquilice al mercado”, acotó.

En el Gobierno saben que la estrategia adoptada puso en guardia al mercado. De allí que crecen los esfuerzos oficiales por aclarar que se trata de una apuesta “temporal” y convencerlo de que “hay munición” para enfrentar esta batalla.

Federico Furiase, director del BCRA, junto a Irene Capusselli, Presidenta de Avira

Fue lo que hizo el director del BCRA, Federico Furiase, al exponer al mediodía en seminario de Seguros de Vida y Retiro, organizado por Avira, al decir que "el Tesoro cuenta con US$3000 millones disponibles, provenientes de las compras realizadas en los últimos meses, tras la salida del cepo para ahorristas. Esa munición, también en términos de reservas, tanto en pesos como en dólares, es lo que nos da los grados de libertad [para intervenir], como sucedió en esta semana puntual, en medio del ruido político y de situaciones donde en el mercado de cambios hemos visto problemas de liquidez que no representan el buen funcionamiento del mercado”, explicó.

Es un monto aparentemente surgido de mezclar el cupo sobrante permitido de exposición en futuros (que se hace en pesos) con los dólares efectivos que el Gobierno tiene en cuenta, dado que esa tenencia -según cifras oficiales- estaba antes del anuncio formal de estas intervenciones -el lunes 1° de septiembre- en US$1669 millones.

Por lo expuesto, se teme que el Tesoro ya haya tenido que usar más de US$350 millones en este tipo de intervenciones, cifra equivalente a casi 20% de la tenencia cash que tenía en sus cuentas del BCRA.