Federico Furiase: “El Tesoro tiene la munición y los grados de libertad para intervenir”

El director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, dijo estar convencido de que La Libertad Avanza (LLA) triunfará en las elecciones legislativas de octubre, lo que permitirá descomprimir la volatilidad financiera. Así lo expresó en el seminario de Seguros de Vida y Retiro, organizado por Avira, donde también defendió la decisión del Tesoro de intervenir en el mercado cambiario, a pesar de la vigencia del sistema de bandas.

Furiase, junto con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, es uno de los pocos voceros del equipo económico que salió a explicar la polémica medida del Ministerio de Economía de comenzar a intervenir en el mercado de cambios. Según detalló, el Tesoro cuenta con US$3000 millones disponibles, provenientes de las compras realizadas en los últimos meses, tras la salida del cepo para ahorristas.

“Esa munición que tiene el Tesoro, también en términos de reservas, tanto en pesos como en dólares, es lo que nos da los grados de libertad [para intervenir], como sucedió en esta semana puntual, en medio del ruido político y de situaciones donde en el mercado de cambios hemos visto problemas de liquidez que no representan el buen funcionamiento del mercado”, explicó.

El funcionario señaló que “ha pasado en varias ocasiones” que, con muy poco volumen de dinero —de US$30 o US$40 millones—, el dólar suba $30 o $40, cuando el volumen normal del mercado de cambios asciende a US$600 millones diarios. Sin embargo, la decisión de intervenir en el mercado surgió a pocos días de las elecciones bonaerenses.

“Eso refleja un problema de liquidez puntual. No representa el buen funcionamiento del mercado. El Tesoro puede participar y proveer esa liquidez, porque tiene la munición y los grados de libertad para hacerlo”, insistió.

Furiase habló durante 20 minutos, no respondió preguntas del público, hizo un repaso del primer año y medio de gestión económica y atribuyó la actual volatilidad financiera al “ruido electoral”, aunque reiteró en varias oportunidades que “los fundamentos macroeconómicos están sólidos”.

“Los procesos electorales generan ruido y volatilidad, sobre todo en un proceso exacerbado por una oposición que quiere atacar el corazón del programa económico, que es el ancla fiscal”, señaló, en referencia a los proyectos de ley sancionados en el Congreso en las últimas semanas.

Federico Furiase, Director del BCRA, junto a Irene Capusselli, Presidenta de AVIRA, Asociación Civil de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina

Asimismo, indicó que la economía “crece al 6% anual”, que el dólar mayorista se mantiene estable en $1360 —por debajo de los $1400 ajustados por inflación que había antes de la salida del cepo— y que “el proceso de la desaceleración de la inflación está más sólido que nunca”. En este sentido, destacó que los relevamientos privados “hablan de una inflación entre 1,8% y 2,1% para el mes de agosto”.

“Esto no es casualidad, es una causalidad, porque tenemos un programa de estabilización y macro que fue quisquillosamente diseñado en el plano fiscal, monetario, cambiario y financiero. Fue una coordinación macroeconómica entre todos los frentes, diseñado para tener la macro blindada en los contextos donde se podía poner difícil desde el lado político o por el contexto internacional”, sostuvo.

Más adelante, volvió a remarcar que “el proceso de mucho ruido político generó cierta volatilidad”, aunque aclaró que, gracias a los fundamentos macro, “se pudo aislar esa volatilidad del proceso de desinflación”.

“Somos muy constructivos de que esto está encapsulado dentro de este proceso electoral y que, como estamos convencidos de que La Libertad Avanza (LLA) va a triunfar en las elecciones de medio término, se va a descomprimir totalmente esa volatilidad y eso va a generar un Congreso mucho más fuerte. Entonces, a la estabilización macroeconómica y a los buenos fundamentos macroeconómicos que tenemos, se le va a sumar las reformas estructurales que se vienen y que van a generar el proceso sostenido de crecimiento con inversión, lo que va a permitir que la Argentina sea el país que más crezca en los próximos 20 años”, añadió.

El funcionario también se refirió a la eliminación de las letras de liquidez (LEFI) en julio pasado, que para gran parte del mercado financiero significó un error y el inicio de la volatilidad cambiaria. “Terminamos con las LEFI, que representaban un riesgo de $10 billones que estaban de liquidez a un día. Hoy están repartidos entre encajes del BCRA o letras del Tesoro a más plazo”, explicó.

Pese a ser director del BCRA, evitó referirse a la suba de encajes al 53,5% y a la decisión de permitir que parte de ese dinero inmovilizado pueda destinarse a la compra de títulos públicos. En cambio, sostuvo que “los bancos dejaron de prestarle al Tesoro y al Banco Central y le empezaron a prestar a las familias y a las empresas”.

Tampoco se refirió al fuerte incremento de las tasas de interés en los últimos dos meses. Habló en términos generales y destacó que, durante la gestión, el crédito se duplicó del 4% al 8,8% del PBI. “Hoy la gente puede sacar un crédito hipotecario para comprarse una casa”, dijo, pese a que en agosto se registró una caída del 3%.

Por último, dijo que, gracias al superávit fiscal y a las colocaciones, el Tesoro dispone de reservas por $23 billones, equivalentes al 3% del PBI.