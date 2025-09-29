Empleadas domésticas: a cuánto quedó el mínimo oficial por hora en octubre 2025

El personal del servicio doméstico está a la espera de una nueva negociación paritaria, ya que este mes rigen los mismos valores que en septiembre, cuando se otorgó el último tramo de incrementos y la tercera entrega del bono extraordinario para el sector.

Los valores oficiales mínimos para el servicio doméstico Shutterstock

Es por ello que, hasta que nos se cierre un nuevo acuerdo, se toma como referencia el mínimo oficial por hora establecido para octubre 2025, que varía según la categoría de trabajador y que funciona como piso salarial.

A cuánto quedó el mínimo oficial para empleadas domésticas por hora en octubre 2025

Considerando la grilla que publica Upacp, para la liquidación salarial de las personas que están contratadas por horas se toman los siguientes valores oficiales, por categoría:

Supervisores (primera categoría):

Por hora con retiro: $3683,21

Por hora sin retiro: $4034,05

Cocineros y personal de tareas específicas (segunda categoría):

Por hora con retiro: $3487,00

Por hora sin retiro: $3822,91

Caseros (tercera categoría):

Por hora: $3293,99

Niñeras y cuidadores de adultos (cuarta categoría):

Por hora con retiro: $3293,99

Por hora sin retiro: $3683,21

Personal de tareas generales (quinta categoría):

Por hora con retiro: $3052,99

Por hora sin retiro: $3293,99

Los valores por hora para todas las categorías Shutterstock

Quiénes reciben un porcentaje extra en sus salarios

La ley también toma en consideración un pago adicional del 30% sobre los salarios mínimos para cada categoría en los casos en que el trabajo se desarrolle en territorios que sean considerados como “zonas desfavorables”:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones, dentro de la Provincia de Buenos Aires

Cómo registrar en ARCA a los trabajadores de casas particulares

Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA , se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.

, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio. Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral . Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo , la cantidad de horas semanales , la modalidad de liquidación , la remuneración , la modalidad de trabajo , la fecha de ingreso , y precisar si el trabajo es temporal o fijo.

y describir las características de la . Para ello, se deberá indicar el , la , la , la , la , la , y precisar si el trabajo es temporal o fijo. Señalar el domicilio laboral , es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.

, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo. Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.