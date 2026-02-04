Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora y por mes en febrero de 2026

Las personas que contraten a trabajadores de casas particulares deben saber con exactitud cuánto se paga por hora y por mes en febrero de 2026 para liquidar coreectamente el salario, de acuerdo a los montos de referencia para las empleadas domésticas.

Los valores que se pagan en febrero por hora y mensual Shutterstock

Hasta que se concrete una negociación de la que emerja un nuevo acuerdo paritario para el sector; en febrero se repiten los valores de referencia formalizados en la última resolución oficial, con el detalle por cada categoría.

Cuánto se paga por hora a las empleadas domésticas en febrero de 2026

Para liquidar los salarios de las personas que realizan tareas generales en casas particulares y están contratadas por horas o por jornada se toman como referencia los siguientes valores mínimos:

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3250,10 sin retiro $3494,25

Cuánto se paga por mes a las empleadas domésticas en febrero de 2026

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $398.722,14 sin retiro $441.806,54

Por qué ya no hay bono para las empleadas domésticas

El último acuerdo paritario para el servicio doméstico incluía un bono extraordinario que se entregó en noviembre y diciembre.

Esa cifra variaba según la cantidad de horas trabajadas, de acuerdo al siguiente esquema:

De cero a 12 horas semanales: $6000

De 12 a 16 horas semanales: $9000

Más de 16 horas semanales: $14.000

“Dichas sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de noviembre y diciembre 2025, adquiriendo carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026″, señala normativa oficial.

De esta manera, las empleadas domésticas ya no perciben el bono de manera diferenciada, sino que lo veránincorporado a sus haberes del mes, y reflejado en el total del recibo de sueldo de febrero.

El bono para el servicio domestico quedó incorporado al salario básico Shutterstock - Shutterstock

¿Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA?

Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA , se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.

, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio. Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral . Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo , la cantidad de horas semanales , la modalidad de liquidación , la remuneración , la modalidad de trabajo , la fecha de ingreso , y precisar si el trabajo es temporal o fijo.

y describir las características de la . Para ello, se deberá indicar el , la , la , la , la , la , y precisar si el trabajo es temporal o fijo. Señalar el domicilio laboral , es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.

, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo. Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.