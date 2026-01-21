Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reciben en febrero de 2026 un nuevo aumento en sus prestaciones mensuales. Este ajuste parte de la revisión periódica de los ingresos previsionales, según la normativa vigente.

El incremento confirmado para el segundo mes del año asciende a un 2,85%. Esta cifra se establece en estricta concordancia con la inflación registrada durante diciembre, que fue del 2,8%. Es importante destacar que, para estas actualizaciones mensuales, el organismo previsional toma en consideración los porcentajes de incremento de precios con dos decimales, y así asegura un valor determinado para el ajuste de los haberes previsionales y de las prestaciones sociales.

Los jubilados y pensionados reciben un aumento de 2,85% en febrero Freepik

En ese sentido, esta suba impactará directamente en el haber mínimo previsional, en el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y en las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables.

Adicionalmente al aumento porcentual aplicado a los haberes, los beneficiarios de Anses recibirán un bono extraordinario fijo de $70.000. Esta cifra, que ha permanecido sin modificaciones por un período superior a un año, tiene como objetivo principal complementar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben las prestaciones más bajas.

Como ocurre habitualmente mes a mes, las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones se estructuran en función de la terminación del número de DNI de cada beneficiario. La Anses tiene previsto dar a conocer su calendario de pagos detallado para febrero en las próximas semanas.

Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026 con el aumento confirmado

El monto exacto de las jubilaciones de febrero 2026

Los montos actualizados para las jubilaciones y pensiones de febrero son los siguientes:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $359.254,34 $70.000 $429.254,34 Jubilación máxima $2.417.441,64 - $2.417.441,64 PUAM $287.403,47 $70.000 $357.403,47 PNC (Invalidez/Vejez) $251.478,04 $70.000 $321.478,04

Cómo se entrega el bono para jubilados en febrero de 2026

El bono extraordinario de $70.000 se acredita de forma directa y automática junto con los haberes mensuales de los beneficiarios. Su principal objetivo es asistir a quienes cobran la jubilación mínima o se encuentran dentro de las categorías de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para el caso de aquellos beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional. Esta asignación está diseñada para asegurar que el monto total a cobrar, que incluye el haber previsional y el bono complementario, no supere el tope de $429.254,34. Esta medida busca establecer un piso de ingresos garantizado para los jubilados y pensionados con menores prestaciones.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Iniciar un trámite jubilatorio ante la Anses implica seguir un procedimiento específico que combina pasos digitales y una instancia presencial, lo que garantiza la correcta gestión de la solicitud. A continuación, estos son los pasos a seguir:

El proceso se inicia ingresando al sitio web oficial de la Anses. Allí, el solicitante debe acceder al apartado “Mi Anses”, donde se requiere su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Para quienes no dispongan de esta clave, el sistema ofrece una opción sencilla para crearla.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Es de suma importancia verificar exhaustivamente que la totalidad de los aportes laborales se encuentren debidamente registrados en el sistema. Esta revisión se lleva a cabo mediante la opción “Trabajo” y “Consultar Historia Laboral”.

En la eventualidad de que se detecten aportes no registrados, el solicitante tiene la responsabilidad de presentar la documentación pertinente que acredite estos períodos. Estos documentos pueden incluir certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obras sociales o una Declaración Jurada. Además, es indispensable completar el formulario 6.18, específico para la solicitud de prestaciones previsionales.

Una vez que toda la información haya sido verificada y, en caso necesario, completada digitalmente, el último paso consiste en solicitar un turno en cualquiera de las oficinas de atención al público de la Anses. En el día del turno, se debe presentar el DNI vigente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.