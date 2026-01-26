Cuánto cobran los cocineros en febrero de 2026

Los cocineros y el personal de tareas específicas esperan en el mes de febrero un nuevo acuerdo salarial que actualice sus haberes; mientras tanto, a lo largo del mes se toman los valores de enero como referencia de cálculo.

Los cocineros aguardan una nueva negociación paritaria

De esta manera, permanecen vigentes los valores de referencia formalizados en la última resolución oficial donde constan los salarios básicos de cada categoría para todo el territorio nacional.

Este valor de referencia sirve para el cálculo del salario de los cocineros y del personal de tareas específicas, que corresponde a la segunda categoría del sector e incluye a los cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor y a todo quien realice tareas del hogar que requieran especial idoneidad.

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por hora en febrero de 2026

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $3696,15 sin retiro $4039,45

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en febrero de 2026

Categoría Salario mensual TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $452.478,51 sin retiro $502.101,03

Cómo se incorpora el bono extraordinario al salario básico de los cocineros

El último acuerdo paritario para el servicio doméstico incluía un bono extraordinario que se entregó en noviembre y diciembre.

Esa cifra variaba según la cantidad de horas trabajadas, de acuerdo al siguiente esquema:

De cero a 12 horas semanales: $6000

De 12 a 16 horas semanales: $9000

Más de 16 horas semanales: $14.000

“Dichas sumas serán pagaderas conjuntamente con los salarios de los meses de noviembre y diciembre 2025, adquiriendo carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026″, señala normativa oficial.

De esta manera, las empleadas domésticas ya no perciben el bono de manera diferenciada, sino que lo verán incorporado a sus haberes del mes, y reflejado en el total del recibo de sueldo de febrero.

Los cocineros tienen incorporado el bono en el salario básico del mes Rodrigo Ruiz Ciancia

¿Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA?

Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA , se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.

, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio. Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral . Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo , la cantidad de horas semanales , la modalidad de liquidación , la remuneración , la modalidad de trabajo , la fecha de ingreso , y precisar si el trabajo es temporal o fijo.

y describir las características de la . Para ello, se deberá indicar el , la , la , la , la , la , y precisar si el trabajo es temporal o fijo. Señalar el domicilio laboral , es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.

, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo. Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.