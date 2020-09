El empleo, golpeado por la pandemia Fuente: LA NACION

La situación del empleo es dramática en la Argentina, con una pérdida en junio de 289.600 puestos (-4,8%), solo en el sector asalariado privado registrado, en su comparación interanual. En este sector hay 5,781 millones de personas. En este período hubo 17.000 trabajadores más en el sector público, y más de 19.000 personas menos en el segmento de las trabajadoras de casas particulares.

Los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de junio de este año, que describen la evolución de la población ocupada declarada en el sistema de seguridad social, muestran que la cantidad de personas con trabajo registrado en el total país alcanzó los 11,763 millones, con un aumento en relación con el mes anterior de 28.800 personas. Sin embargo, con respecto al mismo mes del año anterior, hay una caída del 2,8% (338,4 mil trabajadores menos).

En cuanto a los asalariados, en junio de 2020, hubo 9,476 millones de personas incluyendo al sector privado, sector público y el trabajo en casas particulares, y 2,287 millones de trabajadores independientes (monotributistas y autónomos).

En su comparación con mayo, hubo un repunte del 0,7% en la cantidad de empleados de casas particulares (+3,2 mil trabajadores), mientras que el empleo público y privado presentaron similares variaciones del -0,1% (-2,0 mil y -5,6 mil trabajadores respectivamente). El trabajo independiente creció 1,5% (+33,3 mil trabajadores) en relación con mayo. Se recuperó el monotributo que aumentó un 2,2% (+33,3 mil) y los autónomos (+0,9%, +3,4 mil trabajadores). Por el contrario, el monotributo social cayó 1,0% (-3,4 mil).

Sin embargo, en su comparación interanual, que es la que registra el verdadero panorama, el total de personas asalariadas se contrajo un 3,0% (-291,3 mil trabajadores). Esta caída se compone de retrocesos del 4,8% en el sector privado (-289,6 mil) y del 3,9% en el trabajo en casas particulares (-19,2 mil), mientras que el sector público se expandió un 0,5% (+17,5 mil trabajadores).

El trabajo independiente cayó un 2,0% frente a junio de 2019 (-47 mil), con caídas del 2,8% en autónomos (-11,0 mil), del 2,1% en monotributistas (-33,6 mil) y del 0,7% en monotributo social (-2,4 mil).

El análisis

El economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, estima que la verdadera caída del empleo se va a ver más adelante, cuando las empresas sinceren cuánta cantidad de gente necesitan, ya que desde marzo que rige la prohibición de despedir. Hasta ahora, los números son muy preocupantes. Según analiza Bour, entre diciembre de 2019 y mayo de este año el empleo registrado privado y formal cayó por encima de los 450.000 puestos. Comparado con igual período del año anterior, la caída en esos seis meses fue de 72.000 puestos. "La recuperación del empleo en julio y julio, donde se abre más la cuarentena, en realidad es para analizar en detalle", dice Bour. "Es una película que no termina acá, y la vamos a ver en los siguientes trimestres porque el proceso de destrucción del empleo va a ser largo. Hay que esperar al segundo trimestre del año próximo para ver la película completa"

Habrá un blanqueo de despidos, que se van a ir produciendo a lo largo del tiempo

Pero esto no termina aquí. "Habrá un blanqueo de despidos, que se van a ir produciendo a lo largo del tiempo. Cuanto más dure la cuarentena, más lento será el proceso de despidos. Pero se verá un aumento de la tasa de desempleo cuando finalice, porque la gente va a salir a buscar trabajo y mucho no lo van a encontrar".

Se debe proteger el empleo, y esto significa que no hay empresas sin trabajadores, pero tampoco trabajadores sin empresas

Como siempre lo hace, Bour recuerda que los números del Ministerio de Trabajo solo hacen referencia al empleo registrado, pero que sumando a los 4 millones de asalariados informales aquellos que trabajan por su cuenta, la informalidad afecta a más de 7 millones de personas, "En este segmento el empleo también cae", dice Bour.

La economista Diana Mondino advierte que la Argentina tiene una notable caída en el empleo privado, mientras que mantiene o aumenta el empleo público que, afirma "la mitad es de dudosa productividad. Habría que lograr que sea más eficiente mientras que se apuntalan los sectores de educación, salud y seguridad".

Desde el punto de vista privado, el nivel de empleo que se ha mantenido "no podemos sostuvo su nivel productividad en esta época de pandemia. El empleo privado no crece desde hace 8 o 10 años. En cuanto al poco que hay, el hecho de que la gente no pueda ser despedida en este momento y sin embargo no trabaje empobrece a la sociedad en su conjunto. Se debe proteger el empleo, y esto significa que no hay empresas sin trabajadores, pero tampoco trabajadores sin empresas".

Según consigna el Ministerio de Trabajo, "la medida inédita de prohibir los despidos sin justa causa y por las causas de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor (establecido en el decreto 397/2020) forma parte de un esquema articulado de políticas, integrado por el salario complementario que brinda el programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y las suspensiones colectivas, en el marco del acuerdo firmado entre la UIA y la CGT, a través del cual se sostiene como mínimo el 75% del salario neto".