Empresarios rechazaron el proyecto de ley de Consenso Fiscal 2020

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) manifestó su rechazo a la aprobación legislativa del llamado “Consenso Fiscal 2020”. La agrupación que nuclea empresarios cristianos se expresó hoy mediante un comunicado y calificó de “superfluos” los compromisos provinciales y municipales discutidos para reducir los niveles de gastos y advirtió que lo que hace la medida es habilitar la posibilidad de que se aumenten los impuestos.

Según la entidad, la aprobación de la ley aumenta el riesgo de que haya mayor inflación, menores ingresos y más pobreza. “Consideramos que estas medidas no ayudarán a recuperar la actividad económica, mejorar los salarios y el empleo, ni mucho menos reducir los niveles de pobreza e indigencia que nos interpelan a todos los argentinos”, expresó la publicación, que alega que las jurisdicciones podrán aumentar sus impuestos sin límites en los topes máximos, gravar ingresos que estaban exentos y aplicar impuestos a la nómina salarial de las empresas.

“Desde ACDE consideramos que hacer caer una mayor presión fiscal sobre el esfuerzo de empresarios y trabajadores no es el camino. Esto promoverá mayor inflación, reducirá las posibilidades de crecimiento de la economía y los ingresos de la población, aumentará la informalidad y como consecuencia, profundizará el ahogo de empresas y emprendimientos generadores de desarrollo y empleo genuino, no siendo éste el camino para salir de la pobreza”, continuó el comunicado en el que se calificó que en tiempos en que la economía del país no se ha recuperado, no ha habido “manifestaciones de austeridad” por parte del Estado.

Para ACDE, las medidas estipuladas en la ley serían “económicamente inconsistentes” y advirtieron que lo que hacen es transferir los costos desde el Estado a los habitantes. “Esto las hace moralmente irritativas y socialmente injustas”, cerró el comunicado.

