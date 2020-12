El censo económico del Indec ya comenzó hace una semana

Todas las empresas argentinas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, sumadas a todos los responsables inscriptos (autónomos) y monotributistas deberán completar el Censo Nacional Económico del Indec, que ya empezó hace una semana, si desean poder realizar operaciones tan básicas -como abrir una cuenta o sacar un crédito- en un banco.

El encargado de difundir hoy la noticia fue el organismo que conduce Marco Lavagna, pese a que la fuerza de ley para exigir a los bancos que requieran un certificado de cumplimiento censal correspondiente al Censo Nacional Económico a todas las unidades productoras de bienes y servicios para poder operar en un banco es una potestad del Banco Central (BCRA). Tal decisión fue avalada en la Comunicación "B" 12100 del 4 de diciembre.

Quienes no respondan el censo y no puedan presentar el certificado censal en el banco en el que quieran operar no podrán abrir cuentas de depósitos y de cualquier otra que implique captación de fondos, conseguir créditos y sus respectivas renovaciones, abrir créditos documentarios, cuentas para valores en custodia, lograr el otorgamiento de fianzas y préstamos de valores, ni tampoco conseguir el alquiler de cajas de seguridad, indicó el BCRA.

El censo comenzó el 30 de noviembre. Tanto el BCRA como el Indec informaron que las personas jurídicas (empresas) no podrán realizar estas operaciones si no tienen ese certificado a partir del día 1° de abril de 2021. Para las personas humanas -responsables inscriptas- será desde el 1º de mayo de 2021; y para los monotributistas, en tanto, desde 1° de julio de 2021. Ese "Certificado de Cumplimiento Censal" (CCC) sobre la realización del censo, indicaron en ambas instituciones oficiales, se exigirá hasta el día 28 de febrero de 2022.

La información fue confirmada a LA NACION por el BCRA y por el Indec. En el organismo estadístico estimaron que es la primera vez que se va a censar a autónomos y monotributistas, y consideraron que no se podía hacer con un barrido territorial como en censos anteriores. Se obligará a participar a todos los que estén activos, aunque no hubiesen declarado actividad. "Desde un odontólogo hasta un mantero que vende en la calle. Si está activo en monotributo es una unidad económica para el Indec", contaron, al referirse al universo alcanzado.

Si no se presenta el certificado censal no se podrá operar en los bancos Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

En el organisno le restaron importancia a la polémica sobre el nuevo universo, su obligatoriedad y las penas. Afirmaron que todos los censos son obligatorios y pusieron como referencia el último realizado, el agropecuario. Ese también -dijeron- tuvo una Comunicación B del BCRA.

El año de referencia es 2019. Es decir, tienen que contestar el cuestionario sobre la actividad efectivamente realizada durante ese período, precisaron en el organismo estadístico.

¿Cómo será la operatoria para el censo que ya comenzó? Todas las empresas y personas que tienen clave fiscal van a recibir la convocatoria a completar el censo en su domicilio fiscal electrónico. Tendrán seis meses para responder el cuestionario, que es integralmente digital. Son 15 preguntas. "Podés hacerlo en tu casa, en tu oficina o desde el celular tomando un café", esgrimieron en el organismo estadístico para restarle importante al trámite.

Sobre el secreto fiscal de la información que las fuentes deberán revelar aclararon que los datos que recoge el Indec "son exclusivamente para uso estadístico" y no se comparten con nadie (en base a la ley 17.622). "Justamente porque la AFIP no puede compartir sus datos con el Indec, ellos están obligados por el secreto fiscal, es que se debe hacer el censo", dijeron.

