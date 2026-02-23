En 2025, la venta de celulares se recuperó un 12%, pero estuvo lejos de los récords

Si bien aún se está lejos de los récords de 2015 y 2017, la venta de celulares en la Argentina se recuperó un 12% en 2025, con 6,6 millones de unidades comercializadas en el mercado oficial, que llegarían a 8,6 millones si se toman en cuenta los productos ingresados vía contrabando.

Los datos, recopilados por el analista Enrique Carrier, provienen de la Aduana en el caso del mercado oficial, mientras que, para el contrabando, se toman estimaciones de la industria.

En 2015 se vendieron 13,8 millones de celulares y en 2017, 13,3 millones. En tanto, en 2020 se registró la menor marca de los últimos años, con 6,8 millones de unidades vendidas entre el mercado oficial y por la vía de contrabando. En 2024 se habían despachado, en total, 7,9 millones de equipos.

Según Carrier, una parte de la caída es orgánica y global. Desde hace tiempo, las innovaciones en materia de smartphones no aportan usos nuevos significativos que incentiven el cambio. “Esto marca una gran diferencia con hitos que impulsaron la renovación anticipada, como lo fue en su momento la posibilidad de enviar y recibir SMS, tomar fotos, acceder a Internet, agregar apps o consumir video. Todo desde un único dispositivo. Así, la desaceleración del crecimiento de las ventas globales, y en ocasiones con caídas, fue característica de los últimos años”, apuntó.

En el ámbito local, consideró que “un entorno macroeconómico desfavorable atentó contra la renovación, en la medida en que los equipos siguieran siendo funcionales”.

“Tampoco hay que dejar de lado la incidencia de las políticas cambiarias: cuando hubo múltiples cotizaciones (con una amplitud de brecha significativa entre dólar oficial y blue), no hubo contrabando o mercado ilegal. Éste operaba con dólar blue o libre, sensiblemente más caro que el oficial. Imposible competir. Pero cuando hubo mercado cambiario unificado o de poca brecha, como fue durante las gestiones de Macri y Milei, se disparó el contrabando. A un mismo valor de dólar, el contrabando cuenta con la ventaja de evitar el ‘costo argentino’, no sólo arancelario sino también impositivo (IVA, Ganancias, IIBB, otros)”, explicó.

Cuando hubo mercado cambiario unificado o de poca brecha, como fue durante las gestiones de Macri y Milei, se disparó el contrabando Freepik

Hoy, en base a las activaciones de equipos nuevos —dato que manejan los fabricantes—, se estima que el mercado “no registrado” equivale aproximadamente a un tercio del volumen de equipos que pasan por la Aduana, tanto los importados como los que llegan de Tierra del Fuego.

En 2025 también estuvo la novedad de la rebaja tributaria, tanto en términos de impuestos internos como de aranceles —a lo que se sumó una nueva rebaja en enero pasado—. En este contexto, si bien creció la importación legal, tampoco fue una suba tan marcada. Según el especialista, alcanzó apenas al 5% del total.

Entre las marcas con más equipos importados figuran Motorola (aunque representó apenas el 4% del volumen total de la marca), Apple y las chinas Oppo, Realme, Infinix, Honor y Xiaomi. “A pesar de la importación, la participación de mercado no se alteró demasiado, con Samsung liderando con el 42% de los equipos ingresados al país, seguido por Motorola, con el 37%. Así se mantiene la distribución de los últimos años, con ambas marcas concentrando alrededor del 80% del volumen total”, detalló.

Entre las marcas con más equipos importados figuran Motorola (aunque representó apenas el 4% del volumen total de la empresa), Apple (sin sorpresas) y las chinas Oppo, Realme, Infinix, Honor y Xiaomi EUROPA PRESS� - EUROPA PRESS�

Sin embargo, este año el impacto de los productos de afuera podría ser mayor.

“La expectativa está ahora puesta en lo que suceda en 2026, luego de que la rebaja tributaria hiciera que los importados se acercaran a la carga impositiva de los productos de Tierra del Fuego, que, de todos modos, mantienen los beneficios fiscales del régimen de la isla: exenciones en Ganancias, IVA, derechos de importación y exportación e Impuestos Internos. Promete ser un año movido. El crecimiento esperado de la oferta importada obligará a los productores de Tierra del Fuego a afinar el lápiz”, dijo Carrier.

En tanto, un referente del sector importador aseguró que “la importación de celulares va a seguir creciendo y, con la baja parcial de impuestos, van a seguir llegando marcas que en el mundo ya penetraron, pero acá todavía no llegaron con fuerza por la hegemonía de Tierra del Fuego con Samsung (Mirgor) y Motorola (Newsan)”.