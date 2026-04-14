Premio LA NACION-GALICIA a la Pequeña y Mediana Empresa: ya está abierta la inscripción al reconocimiento que celebra el empuje

Atravesamos un presente dinámico, marcado por la velocidad del cambio, la irrupción de nuevas tecnologías y la globalización de los mercados.

En este escenario, donde la innovación y la digitalización son claves para destacarse en un entorno productivo cada vez más competitivo, las pequeñas y medianas empresas argentinas siguen demostrando su capacidad de adaptación y crecimiento, respondiendo con agilidad y resiliencia ante la incertidumbre económica y los desafíos de un mundo en constante evolución.

Actores esenciales del entramado productivo, las pymes representan el 98% de las firmas de nuestro país y sostienen más de la mitad del empleo formal.

El 70% de lo que producen se destina al mercado interno, de ahí su apuesta constante en la lenta recuperación de la actividad económica; un compromiso que debe ser reconocido y celebrado.

El Premio a la Pequeña y Mediana Empresa, que otorgan LA NACION y GALICIA, busca destacar este empuje y recompensar a aquellas pymes que marcan la diferencia en áreas como la evolución de los modelos de negocio, la adopción de nuevas tecnologías y su visión internacional.

Esta nueva edición no solo pretende distinguir lo mejor del sector a través de las empresas que han sobresalido en el último año; también busca “llamar a la acción” e impulsar los sueños de otros emprendedores dispuestos a abrazar el cambio y a forjar un futuro empresarial innovador, inclusivo y sostenible.

La entrega de los galardones se llevará a cabo el próximo 15 de julio, y los interesados en participar ya pueden inscribirse hasta el 22 de mayo inclusive, para ser considerados en cuatro categorías diferentes.

Categorías 2026

Bajo el lema “Un reconocimiento para las pymes que marcan la diferencia”, en esta nueva edición, LA NACION y GALICIA buscan destacar a los participantes en cuatro categorías distintivas:

Transformación comercial : dedicada a premiar a aquellas empresas que buscan diferenciarse de su competencia, a través de la innovación y el desarrollo de modelos de negocios alineados con las últimas tendencias.

: dedicada a premiar a aquellas empresas que buscan diferenciarse de su competencia, a través de la innovación y el desarrollo de modelos de negocios alineados con las últimas tendencias. Excelencia productiva : una categoría que reconoce a las pymes con foco en la eficiencia y en la optimización de sus procesos productivos, apostando a la calidad en un mundo de negocios cada vez más dinámico.

: una categoría que reconoce a las pymes con foco en la eficiencia y en la optimización de sus procesos productivos, apostando a la calidad en un mundo de negocios cada vez más dinámico. Crecimiento exponencial : premia a las organizaciones que apuestan a la expansión, ya sea a través de la diversificación de productos o de modelos como las franquicias o el e-commerce, desarrollando negocios sostenibles y escalables y nuevos canales de comercialización.

: premia a las organizaciones que apuestan a la expansión, ya sea a través de la diversificación de productos o de modelos como las franquicias o el e-commerce, desarrollando negocios sostenibles y escalables y nuevos canales de comercialización. Expansión global: destinado a aquellas empresas o entidades que apostaron al mundo y han logrado expandir significativamente su presencia y operaciones a nivel internacional, estableciendo conexiones efectivas y sostenibles que trascienden fronteras.

Entre los ganadores de las diferentes ternas también se elegirá el premio de Oro.

El jurado de esta nueva edición estará conformado por un conjunto de notables que también tendrá a su cargo la curaduría de cada uno de los postulantes:

-Santiago García del Río, Head de Negocios y Pymes de Galicia

-Silvia Torres Carbonell, Presidente Emérita del Centro de Entrepreneurship y Profesora de Entrepreneurship en Programas Master del IAE Business School.

-Guillermo Oliveto, CEO de Consultora W y Almatrends LAB.

-Martín Castelli, Presidente de Blue Star Group (Todomoda, Isadora).

-José del Rio, Director de Contenidos de LA NACION.

El jurado de esta nueva edición estará conformado por un conjunto de notables que también tendrá a su cargo la curaduría de cada uno de los postulantes Fabián Malavolta

Sumate a este reconocimiento que celebra a las pequeñas y medianas empresas que construyen futuro e inspiran a otros con su compromiso y resiliencia.

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