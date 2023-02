En el kirchnerismo admiten que las góndolas arden y ya se habla de “la maldición” del 100% en febrero

escuchar

“Ningún mal resultado me saca de la pelea en el campeonato por bajar la inflación”. La frase del ministro de Economía, Sergio Massa, pronunciada para la CNN durante este fin de semana largo anticipa lo que ya prevén algunas usinas económicas del kirchnerismo y confirman también en el sector privado: febrero muestra precios recalentados y, casi con total certeza, el dato anual de inflación traspasará este mes la barrera de las tres cifras.

Será otro golpe para el Gobierno. Para centros de estudios cercanos al kirchnerismo, el índice de precios de este mes estará cerca del 6%. Se trata de un número muy preocupante, teniendo en cuenta que febrero tiene habitualmente menos presión estacional que enero y que marzo, que suele ser –los años en los que no hay corridas cambiarias– el peor mes en materia de inflación.

Si efectivamente se confirma ese pronóstico calculado incluso por economistas afines –con el que coinciden mayormente otros analistas privados– y la inflación mensual toca el 5,3%, la suba de precios anual traspasará la barrera simbólica de las tres cifras. Esto quiere decir que estará por arriba del 100%. Vale aclarar que la suba de precios para los pobres, las canastas Básica y Alimentaria total, ya reflejaron incrementos cercanos al 110% con el dato de enero.

“Creemos que la inflación va a estar rondando el 5% o 6%”, afirmaron a LA NACION desde el cristinismo duro. Allí cuestionaron la herencia de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hablaron de “modelos agotados” y mencionaron los impactos estacionales y de la guerra, que complican la misión del ministro de Economía. Raudos, aclararon que ese número no generará nubarrones en el vínculo con el tigrense: “Massa se subió al toro loco. No es David Copperfield. Se está trabajando. En términos políticos no hay nada que se vaya a romper”.

28/12/2022 Cristina Fernández ded Kirchner POLITICA VICEPRESIDENCIA DE ARGENTINA

Hernán Letcher no sólo es director de Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sino que fue concejal de Unidad Ciudadana en San Martín, presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior con el actual Gobierno y fue mencionado varias veces para quedarse con la oficina de Comercio. Anticipó a este medio que la suba de los precios de febrero será “similar” a la de enero, pero con otros componentes empujando.

“En la primera quincena de febrero, los datos sobre carne vacuna indican que el incremento en carnicerías orilló el 29% y en supermercados alcanzó 7,3%, lo que significará un sensible impacto en la inflación del mes de febrero”, señaló un documento de CEPA, que recordó la nueva pauta de Precios Justos (3,2%) y los acuerdos para la carne.

“En los primeros trece días del mes de febrero de 2023, la suba del dólar fue de 2,55% cambiando la dinámica de reducción de la tasa de devaluación: en los primeros días de noviembre y de diciembre la suba del dólar mayorista había sido de 3,1% y 2,5% respectivamente y de 2,17% en enero último”, agregó el CEPA.

Sobre los precios regulados, además, indicó: “La quita del último 40% de subsidios de luz y gas para el grupo de mayores ingresos, se producirá en febrero, por lo que tendrá impacto en marzo. En lo referido a agua, en la zona metropolitana, comenzó la quita en noviembre y en enero se espera llegar, para sectores de ingresos medios, a un subsidio del 20% de la boleta, que se reducirá a 0% en el mes de marzo”. Ya anticipaba en su informe el alza de los combustibles del 4%, aplicado por YPF y por Shell. Las prepagas tendrían un aumento de entre 4,91% o 8,21%, según el ingreso del afiliado.

Andrés Asiain, director del Centro de estudios Scalabrini Ortiz, prevé un alza de precios para este mes de 6,2%. “Nos dan 5,3% la suba de bienes y alimentos de supermercado, pero creemos que va a pesar más arriba carnes, combustibles y tarifas”, dijo a LA NACION. Asiain describió meses atrás en C5N el plan de Massa como un “plan defensivo”. Es, dijo, “un peronismo liberal tratando de negociar con los factores de poder para evitar una desestabilización y llegar a lo que creo que ese camino conduce, que es una derrota digna” en las elecciones de octubre.

La situación de los precios ya impacta en la pobreza, según Claudio Lozano, hasta hace poco director del Banco Nación de la gestión de Alberto Fernández. “Hay un creciente porcentaje de asalariados formales en situación de pobreza”, dice su último informe presentado el sábado en base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre del año.

Política PJ Tomás Cuesta

La mirada privada

“Con el dato de enero, si el IPC de febrero iguala o supera el 5,3%, entonces la Argentina habrá regresado a la inflación de tres dígitos en la medición interanual”, dice el último informe del Ieral, que conduce Carlos Melconian, pero que elaboraron Jorge Vasconcelos y Maximiliano Gutiérrez. “La incidencia del precio de la carne en el costo de vida se notará en los índices de febrero y marzo, luego de una suba del valor de la hacienda en el mercado mayorista cercano al 50 % en lo que va del año”, agregaron los expertos.

“Desde diciembre de 2018 hasta la actualidad, el índice de precios al consumidor acumula un alza de 553%, a un ritmo mensual equivalente de 3,9%, mientras que el mix ponderado de salarios, tipo de cambio y tarifas (denominada inflación de costos) ha subido 455% en igual período, a una tasa mensual del 3,6%. El proxy de inflación reprimida alcanza a 17,6%”, indicaron y aseguraron que las restricciones a las importaciones tienen un impacto en la suba de los precios importados.

“Entre noviembre de 2022 y enero de 2023 el promedio de la suba de precios mayoristas importados fue de 8,23%, guarismo que anualizado alcanza al 158,4%, muy por encima de la variación anualizada del tipo de cambio registrada en el último trimestre, cercana al 100%”, aseguraron los especialistas.

Para Ecolatina, la primera quincena ya subió un 6,1%. Equilibra proyecta entre 5,5% y 6%. FIEL piensa en un 6,3%; LCG, un 6%, lo mismo que en Orlando Ferreres y Asociados.

Temas Comunidad de Negocios