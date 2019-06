En la revolución del empleo, talento mata robot

El 90% de los trabajos actuales serán alcanzados total o parcialmente por la automatización; serán claves las habilidades blandas y generar oportunidades para todos

Lucila Lopardo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2019

Hace no mucho tiempo, si una empresa necesitaba un contador o un ingeniero podía determinar fehacientemente cuáles iban a ser sus tareas. Hoy, la digitalización de procesos y su aceleración modifican constantemente las necesidades, los requisitos y las capacidades que un profesional debe cubrir, por lo que el talento y la capacidad de adaptación definitivamente se ponen a prueba.

Y esto no trae consecuencias solo para los profesionales, sino que también impacta en la economía en general. Un estudio de Accenture determina que si el desarrollo de habilidades no logra equipararse con el nivel del progreso tecnológico, las economías del G-20 podrían perder hasta US$11,5 billones en crecimiento acumulado de PBI durante los próximos diez años.

Pero, ¿se nace talentoso o es un valor que se construye? Esta fue una de las preguntas que los disertantes de la segunda mesa de Management 2020 tuvieron que responder. Máximo Cavazzani, CEO y fundador de Etermax; Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes para la Argentina y Uruguay; Martín Mercado, creativo publicitario y director de Mercado McCann; Silvana Corso, directora de la Escuela de Enseñanza Media Nº 2 DE 17 "Rumania"; y Andrés Hatum, profesor de Management y Organización de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, debatieron durante más de una hora, moderados por José Del Rio, secretario general de Redacción de la nacion.

En primer lugar, cada uno dio su definición de lo que para ellos es el talento. "El talento tiene muchas acepciones, a veces hablamos de las capacidades que tiene una persona para hacer algo y otras veces de las capacidades que tiene naturalmente. Hay que tratar de entender las dos cosas separadas y ver que podemos accionar las capacidades de las personas", explicó Cavazzani, ingeniero en Informática (ITBA) y responsable de la firma que creó Apalabrados y Preguntados, entre otros desarrollos.

Ticinese explicó que en Cervecería y Maltería Quilmes "el talento se forma y se acompaña". El enfoque de trabajo es 70-20-10. "Un 70% está en aprender haciendo con las experiencias del trabajo cotidiano, otro 20% con el feedback de pares y de jefes y el 10% con capacitación tradicional", dijo el ingeniero Industrial, que, tras 18 años de carrera en la compañía, hoy lidera a 6000 empleados y a una cadena de más de 170 distribuidores, entre otras aristas del negocio.

Para Mercado, el creador del comercial más visto de la historia de Coca-Cola y hoy al frente de la agencia Mercado McCann, el talento se potencia de acuerdo con las situaciones que se van viviendo. "Es muy importante relacionarse con gente que estimule eso", aconsejó. Además, al momento de definir si se nace con talento o si se fabrica, usó como ejemplo el caso de Lionel Messi: la gente que lo admira ve sus goles en video, pero no ve los momentos en los que tenía que inyectarse debido al tratamiento destinado a potenciar su crecimiento.

Como directora de una escuela a la que asisten chicos que viven en entornos sociales conflictivos y que padecen algún tipo de discapacidad, para Corso el talento está directamente vinculado con el sacrificio, la voluntad y el no darse por vencido. "En los contextos en los que trabajo hacerles ver a los chicos que tienen un talento es de golpe abrir una ventana y mostrarles que existe, que no es un imposible. El talento se trabaja: hay que hacer creer y vivir en el cuerpo que se cree y demostrar que todos nacemos con la posibilidad de aprender. Yo creo que el talento se forma, pero se pone en valor con cada una de nuestras actitudes", explicó.

Por su parte, Hatum decidió hablar de talento a partir de la historia de uno de sus alumnos. "Ingresó a un programa de alto potencial, dejó todo y, a los tres meses, lo echaron. Las empresas tienen la gran capacidad de contratar gente espectacular y, después, a los tres meses, echarla sin saber por qué", contó.

"Las tecnologías están modificando las formas de hacer negocios y las industrias de forma exponencial y generan cambios disruptivos. Esto pone en jaque nuestras capacidades aprendidas hasta el momento y requiere el desarrollo de nuevas habilidades y de la actualización constante", reflexionó Lucrecia Cornejo, cofundadora y directora de Diderot.Art, el primer e-commerce de venta de arte creado en la Argentina, y la encargada de generar la pregunta disruptiva de la jornada.

"Incluso hoy desconocemos las habilidades que necesitaremos en los próximos 10 años", continuó la emprendedora, quien reconoció que estos cambios interpelan tanto a los reclutadores como a los propios profesionales. En esta línea, preguntó al panel: "¿Cuáles son las tendencias y los cambios que requiere la gestión de talentos en esta nueva era?".

Hatum hizo hincapié en la necesidad de mirar cuáles son los talentos que la economía demanda hoy y qué se está haciendo para incentivar las carreras que el mercado necesita. "Las carreras más populares del Ciclo Básico Común (CBC) son Medicina, Psicología y Abogacía. No hay ingenieros en las primeras carreras. Tenemos que alinear la vocación y la necesidad de políticas públicas. En la Argentina sale un ingeniero cada 6300 personas, mientras que en China y Alemania hay uno cada 2000", destacó.

En este sentido, Cavazzani agregó: "¿Que haya exceso de médicos es bueno para el que estudia? No ¿Para los pares? No. Los psicólogos no se pueden exportar; los ingenieros, sí. Está buenísimo que la gente pueda elegir su camino y no está bueno torcerlo, pero desde el punto de vista del Estado uno puede hacer acciones que modifiquen eso", dijo.

Ticinese también aclaró que en el día a día, además de las habilidades básicas necesarias para cada rol, se imponen las habilidades blandas. "Ser talentoso es poder llevar un sueño a la realidad y para eso se necesitan características como seguridad, resiliencia y liderazgo. Eso es parte de lo que uno es y ese es el perfil que buscamos", aseguró.

Un estudio de Accenture determina que el 90% de los roles que forman el mundo del trabajo serán alcanzados en su totalidad o en parte por la automatización, por lo que lo humano es lo que se impondrá en el mediano o largo plazo. Eso es lo que les enseña Corso a sus alumnos. Chicos que, como a ella misma, a muchos les dijeron "no". Luego, enumeró las cargas con las que viven estos jóvenes: "Estar condenados a reproducir pobreza o nacer con una discapacidad con la que tenés menos posibilidades del resto", dijo, y cerró: "Mi trabajo es hacerles creer y entender que la escuela es una oportunidad para modificar su propia realidad".

Barajar y dar de nuevo

La readaptación de la fuerza laboral

11,5billones

De dólares es lo que perderían las economías del G-20 si no logran equiparar las habilidades de su fuerza laboral al progresotecnológico

90%automatizables

Es el porcentaje de los roles que forman el mundo del trabajo que será alcanzado en su totalidad o en parte por la automatización. Así lo establece un informe de Accenture, basado en el análisis de 14 economías a nivel global

En falta

En la Argentina hay un ingeniero cada 6300 habitantes, aseguró el profesor de la Universidad Di Tella, Andrés Hatum, mientras que en China y Alemania hay uno cada 2000. "Las carreras más populares del CBC hoy son Medicina, Psicología y Abogacía", añadió Es necesaria una estrategia clara sobre qué recursos se necesitarán en el futuro y cómo incentivarlos desde la educación