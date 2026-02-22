Por una emergencia sanitaria: una empresa argentina le entregó a Sudáfrica un millón de vacunas

La firma Biogénesis Bagó informó que ayer entregó al Ministerio de Agricultura de Sudáfrica el primer lote de un millón de vacunas contra la fiebre aftosa en el marco de la emergencia sanitaria en ese país por esa enfermedad que afecta al ganado.

Esto forma parte de un acuerdo que, recordó la compañía con planta en Garín, Buenos Aires, contempla más exportaciones para los próximos meses. Son vacunas contra las cepas SAT 1 y SAT 2.

“Desde Biogénesis Bagó tenemos una larga trayectoria internacional en atención de emergencias sanitarias por fiebre aftosa, tanto en países de América Latina como en Asia y Medio Oriente. Estamos comprometidos y vamos a acompañar a las autoridades sudafricanas y a los productores locales a recuperar el estatus libre de aftosa”, dijo Rodolfo Bellinzoni, director de Operaciones e Innovación.

En la firma recordaron que Sudáfrica cuenta con un rodeo de 14 millones de cabezas. Atraviesa una emergencia sanitaria que está ocasionando importantes pérdidas para los productores, con un fuerte impacto en la economía local y en las exportaciones, indicó la firma.

“Con el objetivo de recuperar su condición libre de fiebre aftosa, este primer envío forma parte del plan nacional sudafricano diseñado para contener y erradicar la enfermedad en un horizonte de diez años”, señaló la empresa.

En la compañía dijeron que son el mayor productor de vacuna antiaftosa contra los siete serotipos que circulan en el mundo y “la única compañía que puede proveer tanto producto terminado como abastecer de reservas de antígenos para su formulación y uso en caso de emergencias”.

“La compañía argentina de biotecnología tuvo un rol protagónico en la atención de emergencias sanitarias por la aparición de fiebre aftosa en Taiwán (1997), Argentina (2001), Uruguay (2002), Corea del Sur (2016), Indonesia (2022) y otros países de Asia y Medio Oriente”, indicó.

Las vacas salieron de la planta de Garín Gentileza

El gobierno sudafricano se refirió a la llegada de las vacunas en su cuenta de X. Tras informar que el ministro de Agricultura, John Steenhuisen, recibió el millón de dosis, expresó: “Provenientes de Biogénesis Bagó en la Argentina, este envío marca un punto de inflexión importante para proteger al ganado, a los productores y la seguridad alimentaria de Sudáfrica”. Esto fue en el aeropuerto Johannesburgo-O.R. Tambo.