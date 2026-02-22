La actividad bancaria estará suspendida durante dos jornadas este mes, por eso es preciso saber con certeza qué días de marzo no hay bancos y por qué, y agendar cualquier trámite o consulta en sucursal para otra fecha.

Qué días de marzo no hay bancos y por qué

Se trata del lunes 23, que es un día no laborable con fines turísticos, y el martes 24 de febrero, que es un feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ambos días no habrá atención al público en la sucursales en todas las entidades que operan en el país.

Según el calendario de feriados que informa el Banco Central, todas las entidades bancarias del país permanecerán cerradas y no se podrán realizar trámites ni gestiones personales en las sucursales, que retomarán su actividad habitual el día miércoles.

Qué servicios bancarios estarán disponibles durante los feriados

En dichos días de marzo están disponibles los cajeros automáticos de los bancos para sacar dinero, depositar y hacer otras gestiones.

En tanto, los servicios virtuales de las entidades están vigentes, a través del sitio oficial de los bancos o de las aplicaciones específicas que permiten realizar transferencias, pagos de servicios y el uso de otras funciones a través del home banking.

También tienen disponibilidad los sistemas de pagos digitales, como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, así como los pagos con transferencia.

Es importante recordar que las transacciones y operaciones con vencimiento programado para alguno de los días feriados o no laborables se liquidarán y procesarán el siguiente día hábil. Además, como alternativa para obtener efectivo, los ciudadanos contarán con la posibilidad de realizar extracciones en diversos locales no bancarios, como supermercados y farmacias, que operarán bajo sus horarios usuales.

Todos los feriados nacionales de 2026

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).