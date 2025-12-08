En octubre creció 3,7% la actividad minera, según los números del Indec:

Según el informe de producción industrial minera del Indec, el sector minero mostró un crecimiento en octubre, con un aumento del 3,7% en la producción en comparación con octubre del año pasado, lo que supone un incremento del 0,6% respecto de septiembre.

En relación con los principales impulsores de la producción en el sector, la extracción de energía sigue promoviendo el crecimiento, ya que la extracción de petróleo crudo aumentó un 15,6% respecto a octubre del año pasado.

A pesar del aumento en la producción de petróleo crudo, la extracción de gas natural registró una disminución de 6,9% en términos anuales y los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y de gas natural registraron una reducción de 8,3% en el mismo lapso.

En cuanto a la extracción de minerales no metálicos y de rocas, el sector experimentó un crecimiento interanual del 4,5%.

En el sector de la minería metálica, en contraste con el crecimiento general de la producción de energía y la extracción de minerales no metálicos, registró una caída interanual significativa del 20,8%.

Notablemente, la extracción de concentrados de oro y plata cayó un 12,6% respecto a octubre del año pasado. Además, la extracción de oro cayó en mayor medida en términos interanuales, con un descenso del 37,7%, mientras que el “resto”, que incluye hierro, cobre, plomo, zinc, molibdeno y otros minerales metalíferos no ferrosos y sus concentrados, cayó un 46,7% durante el mismo periodo.

Sin embargo, a pesar de la baja de la producción minera metálica en octubre, el aumento de los precios de minerales como el oro y la plata resultó clave para compensar las repercusiones negativas en las exportaciones. En consecuencia, las exportaciones de minerales alcanzaron los US$650 millones en octubre, cifra que superó el máximo registrado en 2011, según el informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

Según Guido D’Angelo, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario, “la elevada incertidumbre global impulsó fuertemente el precio del oro como activo de refugio, lo que fortaleció el valor del principal mineral exportado por la Argentina”.

Esto es un factor relevante, ya que, según los expertos, puede dejar a los sectores argentinos vulnerables a las fluctuaciones del precio internacional de las materias primas. “Los sectores agropecuario, energético y minero serán los principales generadores de divisas. Esto no es negativo en sí mismo, pero los tres dependen en gran medida de los precios de las commodities. Si bien la Argentina es un jugador fuerte en el agro, no lo es aún en los otros dos sectores y falta camino por recorrer para lograrlo. Esto nos hace aún más dependientes de los vaivenes de la volatilidad financiera global”, planteó el economista Haroldo Montagu, jefe de la consultora Vectorial.