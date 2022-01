En un guiño al FMI, el Banco Central subió las tasas de interés

Tal como ya descontaban los analistas y en lo que se lee como un guiño al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central (BCRA) subió hoy la tasa de interés. Así, se estableció, en primer lugar, un aumento de 2 puntos porcentuales de la tasa de interés de la Leliq a 28 días de plazo, pasando de 38% a 40% anual.

Según fuentes oficiales, se decidió también expandir el límite máximo de tenencia de Letras de Liquidez (LELIQ) a 28 días de plazo por hasta un monto proporcional al stock de depósitos a plazo del sector privado de cada entidad financiera.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria avanzó en la creación de una nueva LELIQ a 180 días de plazo, cuya tasa se fija en 44% anual. Las subastas se efectuarán dos veces a la semana en el caso de la Leliq a 28 días, y una vez a la semana para las de 180 días de plazo. “Estas modificaciones contribuirán a iniciar un proceso de migración de la esterilización hacia mayores plazos de madurez, así como también extender la curva de tasas de referencia del BCRA. En cuanto a los instrumentos de menor plazo, se eliminan progresivamente los pases pasivos a 7 días continuando en vigencia los concertados a 1 día”, dijeron fuentes oficiales.

Leonardo Chialva, socio de Delphos Investement, opinó que las condiciones para ajustar la tasa estaban dadas desde hace rato. “Por algo todos nuestros vecinos ya lo han hecho y reiteradamente”, destacó. Y agregó: “Por el lado de la inflación no vemos mejoras, tanto por componentes locales como externos. Y si a eso le agregamos que el FMI siempre pide en sus recetas tener la tasa real, entonces todo se encuadra para un ajuste”.

El dato en el que se basaban los analistas para estimar que habría un incremento de la tasa de interés (la última había sido en noviembre de 2020) era el siguiente: en los primeros cuatro días de 2022 el tipo de cambio mayorista acumula una suba de cincuenta y dos centavos, con una rueda por delante para terminar esta semana. Hasta ahora, según los especialistas, es la corrección semanal más alta desde la última semana de abril 2021, y desde la segunda semana de marzo que el ajuste semanal no superaba los cincuenta centavos.

El aumento de las tasas de interés fue uno de los puntos que solicitó el FMI en la hoja de ruta que delineó hace dos semanas con las condiciones que veía como necesarias para llegar a firmar un acuerdo con la Argentina, por la deuda de US$44.000 millones.

Para Francisco Mattig, economista de Consultatio, la suba de tasas lo que busca en sí es que eso se traduzca al resto de las tasas del sistema financiero. “En mi opinión, la más importante es el traslado a las tasas activas de los bancos, como las tasas de adelantos en cuenta corriente, que deberían tender a subir dado que el costo de oportunidad de esos préstamos es ahora mayor con la suba de tasas. Entendemos que ese canal de transmisión es el más importante porque, por ejemplo, puede llevar a que los exportadores liquiden más sus exportaciones ante el encarecimiento del fondeo. Y hoy la situación de reservas es tan complicada que no tiene mucho margen en ese sentido”, comentó.

Por otro lado, explicó Mattig, está el traslado a las tasas pasivas de los bancos, como la que pagan por plazos fijos, que se conoce como Badlar, que ahí la idea es tentar a los ahorristas a que ahorren en pesos y no se vayan al dólar. “La elasticidad de los ahorristas a esa tasa es mas baja, porque los que están regulados ya invierten en pesos y los que no, seguramente ya están en dólares. Además no está clara la transmisión, dado que los bancos ya están bastante líquidos y podríamos ver una suba de Badlar mucho menor proporcionalmente a la suba de tasas de política del BCRA”, agregó.

Mediante un comunicado, la autoridad monetario expresó que el nuevo nivel de la tasa de interés de política monetaria se adecua con los Objetivos y Planes del BCRA para el año 2022, en los que las autoridades establecieron como meta fijar el sendero de la tasa de interés de política de manera de propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local, y de preservar la estabilidad monetaria y cambiaria. “A lo largo del 2022, se espera que cedan los factores que presionaron sobre el nivel general de precios. La política cambiaria y de tasas de interés, junto con una administración prudente de la liquidez, contribuirán a mejorar las expectativas cambiarias”, señalaron.

De todos modos, el aumento de tasas anunciado tuvo sabor a poco. Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma, ironizó: “Ahora sí. Después de haber emitido para financiar al tesoro por 1.7/1.8% del PIB sólo en diciembre y con expectativas de inflación arriba de 50%, seguro que con una TEA debajo de 50% la demanda de pesos vuela”. Y remató: “Para eso, mejor, no hagan nada. Lo mismo que con lo de ayer”.

Además, Caamaño señaló que apenas arriba de 3% mensual queda la TEM [tasa efectiva mensual] de política monetaria, con lo que el plazo fijo orillará el 3%. “Cualquier velocidad de crawling arriba de eso, es un tiro en el pie. Ya empardarlo es un tiro en el pie y eso hace que la inflación acelere, además”, analizó el economista.

Chialva resumió que este fue un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. “Habrá que ver si viene acompañado de otros pasos, antes del acuerdo con el FMI. Por ahora, con este aumento de dos puntos de tasa se necesita una inflación promedio de 3,3% y se está muy por encima de ese nivel, aunque es cierto que el dato de noviembre dio más bajo”, afirmó.

En tanto, el economista Luis Secco expresó en su cuenta de Twitter: “El #BCRA arranca la era de tasas de interés reales positivas con un aumento de... 2 puntos porcentuales de su tasa de referencia (Leliq a 28 días) de 38% a 40% anual. No creo que alguien piense que esa tasa sea realmente positiva”.

Por su parte, Diego Martínez Burzaco, head de Research de Inviu, sintetizó su opinión sobre este incremento de tasas de interés: “Tibias señales para la situación macro en la que estamos”.