Dicen que la prórroga dispuestas para Ganancias, Bienes Personales y Renta Financiera "es insuficiente"; quejas por presuntas "fallas" en el sistema Fuente: Archivo

CÓRDOBA.- Hay fuerte malestar en los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (CPCE) de todo el país por la cercanía de los vencimientos en presentaciones de declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, bienes personales y renta financiera. Aunque la AFIP otorgó una prórroga de una semana para los dos primeros impuestos y de un mes para el cedular, los contadores insisten en que los problemas con los aplicativos, la falta de información y los inconvenientes de conectividad complican el cumplimiento.

La federación que reúne a los 24 consejos del país (Facpce) ayer envió notas para plantear el tema y ratificar la solicitud de una nueva prórroga al presidente Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al subsecretario de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, José Mariscal. La entidad ya enunció ante Leandro Cucciolli, titular de la AFIP, la existencia de los problemas, pero dicen que no hubo respuesta más allá de la prórroga, que los profesionales consideran "absolutamente insuficiente".

En las presentaciones de ayer, indican que es "muy peligroso" posicionar el concepto de "autoliquidación", dado que "conlleva riesgos desconocidos por el contribuyente y que podría ocasionarle daños irreparables". LA NACION consultó a la AFIP sobre los planteos, pero no obtuvo respuesta.

El presidente del CPCE Córdoba, José Simonella, pidió una reunión con Cuccioli a través de la regional local de la AFIP e insistió en que es "imprescindible una nueva prórroga porque la otorgada es completamente insuficiente, las herramientas para las presentaciones no funcionaron; el sábado, por ejemplo, la página de la AFIP estuvo gran parte del día caída". Subrayó que una extensión de los plazos "no tendrá un impacto importante en la recaudación, ya que hay retenciones y anticipos que se van haciendo".

Su par del CPCE Santa Fe Cámara 2, Sergio Roldán -también tramita una audiencia con la AFIP-, coincidió en que "todos los años cambian los aplicativos" y este en particular fueron entregados por el organismo "con bastante retraso, a fines de abril. Pero lo peor es que no están estables, tienen errores. Hay que hacer el trabajo online y la web está colapsada".

En los consejos advierten que la AFIP establece que los aplicativos deben estar disponibles 30 días antes del vencimiento y que "disponible" implica que estén "operativos" y no solo "en la web sin posibilidad de terminar la carga". Osvaldo Rebollo, titular del CPCE San Juan, definió como "agobiante" la situación. "Hay una desorganización del sistema tributario, que tiene muchos impuestos, mucha normativa y modificaciones permanentes y encima la mecánica no funciona. Los aplicativos ni siquiera respetan el mismo saldo de un año a otro, por lo que hay que recargar, estudiar, analizar. Es una tarea compleja".

Este año se sumó la declaración jurada de Renta Financiera (la reglamentación salió en diciembre, casi un año después de creado el impuesto). El problema en este caso no es sobre el pago por el excedente de ganancias del mínimo impuesto para plazos fijos en pesos, sino para las otras inversiones que tienen alícuotas variables. "Los Alycs [exagentes de Bolsa] y muchos bancos registran demoras considerables en la entrega de información, lo que implica no solo que los contribuyentes no puedan aprovechar la menor tasa por la financiación si entregan la declaración jurada a tiempo; además, esos datos son claves también para Ganancias y Bienes Personales", apuntó Evelina García Druetta, al frente del CPCE de Mendoza.

Hay consenso en que la información publicada es "parcial" y que debe ser chequeada no solo para determinar correctamente el impuesto a pagar sino para definir el patrimonio del contribuyente. Los profesionales enfatizaron que son "aliados" del Estado y del contribuyente para que las presentaciones se hagan de manera eficiente y correcta, pero que no pueden cumplir la tarea sin el correcto funcionamiento y disponibilidad de las herramientas requeridas.

Quejas de los profesionales

Los contadores consideran "insuficiente" la prórroga de una semana para la presentación de las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales, que vencen entre el 18 y el 21 de este mes y se pagan entre el 19 y el 24. El impuesto a la renta financiera pasa para el 19 de julio, pero el pago se mantiene entre el 22 y el 26 de este mes.

Para Renta Financiera el reclamo es que hay bancos que entregaron con demora (o aún no lo hicieron) la información para la presentación y que en muchos casos los datos no son coincidentes, por lo que deben ser chequeados. La AFIP fue simplificando la declaración jurada y la última versión es de hace pocos días. La misma información impacta en la determinación del patrimonio que se usa para el pago de Ganancias y Bienes Personales.

Los aplicativos de la AFIP, según plantean los consejos profesionales, tuvieron errores y, además, no estaban "estabilizados; se caían a mitad de la carga". La web del organismo registró desconexiones durante el fin de semana.