Cuándo cobro la AUH en diciembre 2025 si mi DNI termina en 9

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI finaliza en 9 perciben sus haberes el lunes 22 de diciembre. Así lo confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al difundir el calendario de pagos para el último mes del año, que incluye todas las prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional.

En diciembre, las prestaciones sociales de la Anses, incluida la AUH, tienen un aumento del 2,34%. Esta suba se aplica en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Para este tipo de ajustes mensuales se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, lo que arroja el valor exacto actualizado de cada beneficio.

La Asignación Universal por Hijo, que funciona desde hace 16 años, está destinada a madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda social es percibida por aproximadamente 2 millones de familias, lo que beneficia a unos 4 millones de menores en todo el país.

Cuándo cobro la AUH en diciembre 2025

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en noviembre es el siguiente, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Para saber dónde y cuándo tienen el próximo cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la página web de la Anses, completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL y hacer clic en el botón “Consulta”. De esa forma, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro.

De cuánto es la AUH en diciembre 2025

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo percibirán los siguientes importes por hijo en el último mes del año, tras la actualización:

Asignación Universal por Hijo: $97.993,42.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20.

Asignación por Embarazo: $97.993,42.

Es importante recordar que el 20% restante de la prestación queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, un trámite esencial para acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores a cargo.

Los montos de la AUH en diciembre

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses anticipó que hay tiempo hasta el 31 de diciembre para hacer la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.

En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.

Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.

Reingresar a Mi Anses, dirigirse nuevamente a la opción “Hijos”, buscar el apartado “Libreta AUH” y seleccionar “Subir Libreta AUH”. A partir de allí, seguir las instrucciones que el sistema indique para finalizar la carga del documento.

El proceso de carga se considera finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación por parte de Anses, lo que valida la correcta presentación de la Libreta.