Es argentino, se fue en 1998 y fundó una parrilla en Londres aclamada por un gurú de la gastronomía británica

LONDRES - Escondida en un rincón de Battersea, justo al lado del Támesis, frente al elegante barrio de Chelsea, se encuentra una joya auténticamente argentina: Santa María del Sur. Esta parrilla tradicional, con personal procedente de La Plata, San Luis y la Patagonia, es uno de los lugares favoritos de londinenses y argentinos en esta ciudad, y está cumpliendo su 20° aniversario.

Su propietario y fundador es Alberto Abbate, quien nació en La Plata y llegó al Reino Unido en 1998. En esos años, solía ir a un típico pub del barrio de Brixton que los fines de semana servía asado y fue allí donde descubrió la pasión de los británicos por la comida argentina, especialmente por la carne. Tiempo después, en 2006, abrió el local, con la premisa de ofrecer a los londinenses una experiencia argentina auténtica y asequible.

Hoy, el restaurante es operado y atendido por chefs formados en la cocina argentina, dedican sus días a preparar platos criollos. En el menú se destaca una tabla para compartir que incluye cortes de carne típicos argentinos, empanadas caseras y milanesas. En una semana normal, el restaurante vende un mínimo de 200 empanadas, aunque, curiosamente, los británicos las consideran más una entrada que un plato principal.

En su local, la parrilla tiene capacidad para 65 comensales. “Cada mes tenemos entre 1000 y 2000 cubiertos”, dijo Abbate a LA NACION.

El momento decisivo para Santa María del Sur fue un año después de su apertura, en 2007, cuando lo visitó el famoso chef Gordon Ramsay. El restaurante de Abbate apareció en televisión como parte del programa de Ramsay The F Word, donde compitió con otros locales de todo el Reino Unido. “¡Pensé que era un chiste, no sabíamos que venía él!”, confesó Abbate en diálogo con LA NACION, al recordar la sorpresiva visita de Ramsay que dio gran visibilidad a su emprendimiento.

Los Pumas fotografiados durante su visita al restaurante en una gira europea de rugby. SANTA MARIA DEL SUR - SANTA MARIA DEL SUR

El restaurante tuvo un desempeño particularmente bueno en el programa, quedó en el segundo lugar y se ganó el reconocimiento como uno de los mejores lugares locales para comer en el país. Ese episodio dio un fuerte impulso al negocio. Según Abbate, recibían tantas reservas que tuvieron que cerrar las líneas telefónicas, mientras el local trabajaba constantemente a plena capacidad.

Ramsay no es la única celebridad que ha visitado el restaurante. El actor Viggo Mortensen, quien creció en la Argentina y es conocido por sus papeles en El Señor de los Anillos y Green Book, ha disfrutado de su servicio, al igual que Los Pumas, el equipo argentino de rugby que visitó el restaurante de Abbate durante una gira europea.

El equipo se centra en la búsqueda de ingredientes auténticos para garantizar la experiencia más argentina posible. Abbate explica que cuenta con 15 proveedores diferentes para su carta de vinos. El 90% de las etiquetas que tiene en su menú son importadas de la Argentina. También el empresario, que abrió otros dos restaurantes argentinos en la ciudad, tiene dos proveedores de alimentos para aquellos cortes que no son habituales en el Reino Unido, como la morcilla o la tira de asado.

En cuanto a los platos favoritos de los británicos, el ojo de bife es especialmente popular, junto con el bife de chorizo como plato principal. De postre, Abbate cuenta que lo más demandado son los panqueques de dulce de leche y, curiosamente, el Don Pedro. En cuanto a las bebidas, el gastronómico platense se sorprende de que, si bien el fernet con cola suele no ser tan popular entre los británicos, quienes sí viajaron o vivieron en la Argentina suelen pedirlo como recuerdo de su estancia en el Hemisferio Sur.

Una tabla para compartir, con morcilla, provoleta y carne. SANTA MARIA DEL SUR - SANTA MARIA DEL SUR

Los británicos son tan fanáticos de la gastronomía argentina que a menudo gastan sumas notables de dinero para disfrutar de la carne y el vino. Abbate contó a LA NACION que el año pasado una mesa de cuatro personas gastó más de 1800 libras esterlinas, lo que equivale a más de $3,3 millones al tipo de cambio actual.

De cara al futuro, Abbate quiere mantener el éxito de Santa Maria del Sur y sus otros dos locales, al tiempo que amplía el negocio con un servicio de entrega a domicilio de empanadas y vino argentino a hogares británicos, algo que, para Abbate, no es más que la continuación natural de lo que empezó en aquel pub de Brixton hace casi treinta años.