Es argentino y el consejo de uno de los hombres más ricos del mundo le cambió la vida

escuchar

Martín Presumido trabajaba en el grupo Inditex -el gigante español creado por Amancio Ortega, dueño de las marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho- en Buenos Aires cuando, en 2005, se fue a la casa matriz de La Coruña.

Llegó a ser director del Hemisferio Sur cuando, en 2013, decidió dejar el cargo para poner una pizzería gourmet, Mamá Chico. Aunque el oficial de cuentas de su banco le preguntó si estaba seguro de lo que había hecho por la caída anual de ingresos, hoy cuenta con seis restaurantes en España.

“Estaba en una situación muy acomodada, con ingresos por 220.000 euros anuales y pasé a 30.000 euros. Por eso la pregunta del empleado del banco -cuenta Presumido a LA NACION-. Le dije que apostaba a crecer, a armar una cadena. Con mucho trabajo lo fui haciendo; no es fácil; el de la restauración en España es un sector muy potente. La primera pizzería que abrimos en La Coruña es un éxito enorme”.

Presumido todavía hoy se pregunta cómo fue que logró ingresar a Zara en Buenos Aires, ya que no tenía el secundario completo y había cientos de postulantes. Rápidamente, llegó a ser gerente de la sucursal con 100 personas a cargo: “Fui a capacitarme a La Coruña y me picaba la curiosidad de estar ahí para participar de esa empresa, que es enorme. Me busqué la vida para conseguirme un puesto allí; me abrieron la ‘ventanilla del baño’ y llegué como comprador junior de complementos del Hemisferio Sur. Ganaba menos que en la Argentina, pero me fui”, dice.

A los dos años, alcanzó el cargo de director del Hemisferio Sur; una visita de sus padres y el hecho de que les gustara el lugar para vivir lo hizo pensar en un emprendimiento compartido. Como la familia tenía panadería y fábrica de pastas en Buenos Aires, fueron por ese lado. Así nació Mamá Chico, pizzas a la piedra “muy gourmet”. “La idea fue algo que no existiera; con salmón ahumado, cecina. Mucho más costosas que las que había en el mercado, 60% más. Abrimos con una estética original y, desde el arranque, fue muy bien”, repasa.

Mamá Chico tiene cinco locales en España.

Una compañera argentina le preguntó, cuando ya había decidido irse, si se iba a despedir de Ortega. “Qué se va a acordar de mí”, respondió, pero resolvió hacerlo. Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, trabaja en una mesa en una sala abierta, junto a otros empleados.

Presumido recuerda que era un viernes de verano y no había nadie en el lugar. “Le quiero agradecer tantos años en su casa”, le dijo. Ortega le preguntó si él era “el del hemisferio Sur” y “a dónde” se iba. “Lo típico era irse a la competencia -recuerda-, pero le conté que me iba a montar un restaurante”. El dueño de Inditex le aconsejó que hiciera “pizzas finas” porque había estado en una pizzería en Sorrento que le había encantado.

Por el éxito del primer negocio, El Corte Inglés le ofreció abrir en sus locales en la cornisa norte de España. La idea no le entusiasmaba porque en esa región la tienda no abre los domingos y cierra a las 22 el resto de los días, pero aceptó por lo que significa la marca.

También inauguró el primero en Madrid hace cinco años, en calle Recoletos, y sumó otro en el barrio de Malasaña, frente al teatro Lara, una zona turística. Con otra propuesta fue por un tercero en la capital española, en el mismo barrio, pero en la Calle del Pez; allí hace cocina fusión española y asiática.

En La Coruña, el restaurante del argentino está en el top cinco.

Presumido admite que extraña la “vorágine de comprar, de vender, de ser tan agresivos” de Inditex pero, “como quería hacer un giro de 180 grados, me mantengo donde estoy”. Enfatiza que, después de la pandemia del Covid-19, el sector gastronómico español atraviesa una “situación que no se la imagina nadie”. En sus locales emplea a 60 personas.

“Falta de mano de obra; los buenos cambiaron, se fueron a otros emprendimientos -describe. Hay que replantearse todo; seguir creciendo sin mano de obra capacitada es imposible”. También la inflación impactó. Explica que la suba de alimentos que fue “muy atípica, fuerte, en mayo y junio, se estabilizó. En cambio, los costos energéticos “acosan”; en un local pasó de pagar 800 euros a 2.500 euros en menos de un año.