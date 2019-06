Fredi Vivas, junto a sus amigos y socios en RockingData, Martín Maffioli y Diego Oyola Crédito: Gentileza Fredi Vivas

SAN SALVADOR DE JUJUY.- El nombre no deja lugar a dudas: RockingData. Cuando Fredi Vivas (39), Diego Oyola (34) y Martín Maffioli (28) hicieron un brainstorming para ponerle título al emprendimiento que estaban por arrancar, ganó la idea que sintetizaba sus dos pasiones: la música y los datos.

Vivas es ingeniero en sistemas, Oyola es ingeniero en telecomunicaciones y Martín es administrador de empresas. Y los tres son músicos. Se conocieron trabajando en el área de datos de Telefónica, en Buenos Aires , y enseguida se juntaron a tocar: a base de fills de batería, acordes rockeros y solos punzantes, nació una gran amistad.

En 2017, además de amigos se animaron a volverse socios: dejaron sus trabajos en relación de dependencia y con una inversión de $300.000 crearon RockingData, una consultora de análisis de datos y data science que provee a sus clientes de información relevante para ayudarlos a eficientizar la toma de decisiones de negocio.

Hoy son un equipo de diez personas con sede en Puerto Madero, tienen una facturación estimada para este año de $12 millones, y entre sus clientes hay tanto pymes como jugadores grandes, de la talla de Quilmes e YPF .

De Lomas a la NASA

Vivas es el CEO de RockingData y disertó en el Jujuy Big Data Summit, en la capital provincial. Según cuenta a LA NACION, empezó con la informática a los 12 años. En Lomas de Zamora, donde creció, puso un cyber, hizo servicio técnico, creó páginas web y de a poco se sumergió en el universo de los datos. Pero el gran salto lo dio hace dos años, cuando ganó una beca para estudiar en la Singularity University de Silicon Valley, la niña mimada de Google y la NASA para potenciar a los futuros líderes tecnológicos del planeta.

Después de estudiar dos meses en la Singularity University de la NASA y Google, Fredi Vivas lanzó su propio emprendimiento de análisis de datos Crédito: Gentileza Fredi Vivas

"Es como el Disney de los nerds: tenés laboratorios para probar realidad virtual, robots, lo que se te ocurra. Estuve dos meses compartiendo y aprendiendo con gente de todos lados. Éramos 90 personas de 50 países distintos: médicos, ingenieros, educadores, todos mezclados", recuerda Vivas.

Esa experiencia semilla lo convenció de que había grandes oportunidades para el big data en nuestro país y, de vuelta en Buenos Aires, le dijo a sus amigos que era momento de lanzarse a emprender.

"Solo compramos tres computadoras y empezamos a trabajar. Nuestras primeras reuniones fueron almuerzos en McDonald's y encuentros en bares: la oficina era la calle y el WhatsApp", relata. Para ganar experiencia, colaboraron de forma gratuita con diferentes proyectos de impacto social, como el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Un mundo de datos

Unos meses después llegó el primer contrato. "Lo difícil al principio fue tener una oferta clara y explicar lo que hacíamos, porque es muy nuevo -dice Vivas-. Los datos solos no valen nada: hoy no alcanza con pensar solo en la edad, el sexo y el lugar de residencia". Los especialistas calculan, de hecho, que hay entre un 70% y un 80% del total de datos que no se analizan y allí hay una oportunidad para aprovechar.

"En general trabajamos con alguna pregunta de negocio del cliente: '¿Cómo hago para saber cuánto venderé dentro de seis meses? ¿Cómo me stockeo mejor? ¿Cómo hago para saber lo que pasa con una sucursal específica? ¿Tiene competencia alrededor?", explica el CEO.

RockingData combina datos generados por el cliente con datos de acceso libre (redes sociales, bases abiertas y otras) para responder esas preguntas. Así, produce información certera sobre un universo de consumidores que hoy es mucho más complejo y segmentado.

Los tres socios de RockingData son músicos y siempre hay algún instrumento dando vueltas por la oficina Crédito: Gentileza Fredi Vivas

Claves para crecer

Aunque los tres amigos tenían experiencia en big data, la clave para crecer rápido fue asignar tareas según el perfil, explica Vivas: "Diego es más técnico, sabía cómo armar la infraestructura para tomar datos, y hoy es nuestro CTO (director de tecnología). Martín, que siempre trabajó en análisis de la información es nuestro referente en data science. Y mi rol fue buscar y entender cuáles eran los mejores casos de éxito".

Otro aspecto importante fue no apostar a un solo nicho: "Nos decían que hagamos solo retail o fintech, pero lo que ofrecemos es transversal a muchas industrias y en el futuro va a ser una industria en sí misma", dice. El primer año facturaron $4 millones y para este proyectan triplicar ese monto.

Pero aunque los desafíos aumentan a cada paso, hay cosas que no cambian nunca: en la oficina de Puerto Madero siempre hay algún instrumento dando vueltas, y para el primer aniversario de RockingData, los tres socios filmaron un video tocando en una sala de ensayo, a modo de celebración.

Con esa última anécdota, Vivas espera desterrar un prejuicio: "Trabajar con amigos es lo mejor que te puede pasar en el mundo. A mí siempre me gusta contar esto porque rompe el mito de que no podés hacerlo. Nosotros no tenemos conflictos, hablamos todo. Y por eso funciona bien".