A contramano del mundo: rebotan las acciones argentinas hasta 6% en medio de la tensión en Medio Oriente

Siguen los mensajes cruzados entre Washington y Teherán, mientras que la guerra en Medio Oriente entra en su duodécima jornada y la escalada de hostilidades pone en riesgo el suministro global de energía. En este clima de tensión, Donald Trump volvió a insistir en que el conflicto terminará “pronto”, una frase que le permite a las acciones argentinas recuperarse de las caídas que acumularon en las últimas semanas.

Impulsada fundamentalmente por el sector energético ante la presión del crudo en los precios internacionales, la Bolsa porteña registra un avance del 2,4% y se posiciona en los 2.764.481 puntos (US$1896 al ajustar por el dólar CCL). El panel líder opera prácticamente todo teñido de verde, aunque se destacan por sobre el resto los papeles de YPF (+6%), Metrogas (+4,1%), Telecom Argentina (+4%) y Transportadora de Gas del Norte (+3,4%).

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas (ADR) también operan en terreno positivo y logran desacoplarse del rojo que muestran los principales índices bursátiles de Estados Unidos. Los papeles de YPF trepan un 6,6%, seguidos por los de Telecom Argentina (+4%), que ayer presentó sus resultados trimestrales, BBVA (+3,3%) y Cresud (+3,2%).

Mientras tanto, el humor de los inversores globales sigue dependiendo del precio del petróleo. Hoy, el Brent cotiza a US$89 el barril, un alza del 4,47% frente al cierre previo, luego de que Irán atacara a tres barcos comerciales en el Golfo Pérsico. “Prepárense para que el petróleo cueste US$200 el barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes desestabilizaron”, dijo Ebrahim Zolfaqari, portavoz del mando militar iraní.

La guerra en Medio Oriente arrancó el 28 de febrero pasado GETTY IMAGES

En ese escenario, los principales índices de Estados Unidos operan en negativo. El S&P 500, que reúne a las 500 empresas más grandes que operan en el mercado, cae 0,17%; el tecnológico Nasdaq cede 0,1%; y el industrial Dow Jones retrocede 0,78%. También se hunden las bolsas de Londres (-0,97%); París (-0,58%); y Frankfurt (-1,6%).

“El deterioro del contexto internacional y el escenario de risk-off (aversión al riesgo) global impacta negativamente sobre los países emergentes. Pero seguimos relativamente optimistas con la Argentina. El aumento en los precios del petróleo y la soja implica un shock positivo en los términos de intercambio mientras que, a nivel local, el esquema de bandas gana credibilidad a medida que el Banco Central (BCRA) sigue acumulando reservas. Además, el ingreso de dólares de la cosecha y los mejores precios de las commodities deberían seguir ayudando en el corto plazo", dijo Alejo Rivas, estratega en Balanz.

En el mercado de cambios, las cotizaciones tienden a la baja por segunda rueda consecutiva. El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1394,46, equivalente a un retroceso de $5,06 frente al cierre anterior (-0,3%) y borra todo el recorrido alcista que había registrado en la primera semana de marzo.

La dinámica se repite en el dólar oficial minorista. En las pizarras del Banco Nación cotiza a $1415, lo que significa una baja diaria de $5 (-0,3%). En tanto, el precio promedio en el resto del mercado es de $1423,34, según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central.

El dólar tiende a la baja, por segunda rueda consecutiva Freepik

Los tipos de cambio financieros acompañan el movimiento bajista. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1413,29, un retroceso de $8,83 respecto al cierre anterior (-0,6%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cae $4,47 y cotiza en $1458,04 (-0,3%).

En cuanto a la renta fija, los bonos soberanos en dólares operan en verde en las primeras negociaciones del día. Los títulos Globales muestran alzas del 0,97% (es el caso del GD46D), mientras que los Bonares avanzan 0,74% (AL30D). El riesgo país cede una unidad y se ubica en 554 puntos básicos (-0,18%), según las pantallas de Rava Bursátil.