Empresas del exterior buscan entrenadores de IA: cuánto se puede cobrar desde la Argentina y quiénes se pueden postular

La búsqueda de talento argentino por empresas del exterior aumentó un 25% en 2025, según el Reporte de Contratación Global de la plataforma de recursos humanos Deel, que analiza más de un millón de contratos de 37.000 compañías en todo el mundo. Los principales países que contrataron profesionales locales fueron Estados Unidos, México y Uruguay, mientras que Paraguay, Costa Rica y Panamá también mostraron un interés creciente.

Entre los roles más demandados se encontraron analistas de datos, desarrolladores de software, analistas de recursos humanos, gerentes de relaciones comerciales y desarrolladores UI. Sin embargo, a nivel global, la posición que registró un mayor crecimiento fue la de entrenador de inteligencia artificial (IA), cuya demanda aumentó 283% en 2025.

Se trata de profesionales con conocimientos en IA que ayudan a entrenar sistemas mediante la etiquetación de datos y la retroalimentación de modelos. Dentro de esta categoría, los puestos más solicitados fueron entrenador de IA general, probador de software y traductor especializado en IA. Según fuentes de Deel, quienes busquen trabajar en estos roles desde la Argentina pueden cobrar un promedio de 20 dólares por hora y no necesitan haber completado una carrera universitaria específica.

En 2025, los freelancers argentinos que trabajaron para empresas del exterior optaron en un 90% por recibir sus pagos en dólares estadounidenses, mientras que solo un 6% lo hizo en la moneda local y un 1,2% eligió stablecoins. A nivel mundial, los trabajadores también adaptaron sus estrategias de cobro a las condiciones económicas, prefiriendo dólares o cripto sobre monedas locales.

Los principales centros urbanos de la región concentraron la mayor parte del talento remoto. Buenos Aires lideró el ranking latinoamericano, seguida por Bogotá, San Pablo, Ciudad de México y Lima. Córdoba también se ubicó dentro del top 10 regional. La concentración en estos polos se vincula con el acceso a formación especializada, infraestructura digital y conectividad.

El informe también señaló que, en 2025, un 43% de las empresas y startups argentinas contrataron profesionales fuera del país, principalmente en Colombia, Brasil y México, para escalar operaciones y expandirse a nuevos mercados.

A nivel global, los puestos de ventas, marketing y atención al cliente continuaron predominando en la contratación internacional, mientras que los roles especializados, como desarrolladores de software e ingenieros de IA, concentraron las oportunidades en startups de mercados desarrollados como Reino Unido, Canadá y Alemania. En América Latina, los COOs registraron incrementos salariales de hasta 100%, frente al 22% del mismo rol en Estados Unidos, lo que refleja la valorización de liderazgo y especialización en la región.

Por último, el informe consignó que tanto grandes empresas como pymes recurrieron a la contratación internacional, aunque con objetivos distintos: las primeras para priorizar cumplimiento, gestión de riesgos y experiencia regulatoria; las segundas, para lograr escalabilidad operativa y crecimiento centrado en el cliente.