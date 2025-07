Está caído el sistema de ARCA

El sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se cayó de manera inesperada. Agentes del fisco trabajan contrareloj para restablecerlo, según informó el organismo.

En un posteo en la red X, ARCA escribió: “Momentáneamente, estamos experimentando problemas con los sistemas de ARCA. Estamos trabajando para activarlo a la brevedad“.

⚠️ Momentáneamente estamos experimentando problemas con los sistemas de ARCA. Estamos trabajando para activarlo a la brevedad. pic.twitter.com/l2a5mugK9b — ARCA | Agencia de Recaudación y Control Aduanero (@ARCA_informa) July 30, 2025

Distintos usuarios comenzaron a reportar problemas. Uno de ellos es que la página de ARCA se traba. ¿Cómo? Describen que pueden acceder a ella pero se traba justo después de ingresar la clave fiscal.

“Estoy en una empresa en Entre Ríos, y no pueden casi trabajar, no podés presentar declaraciones juradas, recupero IVA de exportaciones, etc. Mi estudio en San Isidro no puede acceder a la página directamente, y estamos complicados para presentar el régimen de información de participaciones societarias, que tiene multas mas altas que las normales y que consecuencia de esta dificultad no se va a poder presentar en término”, describió el contador Mariano Ghirardotti, del Estudio Contable Impositivo Ghirardotti & Ghirardotti sobre los problemas que trae esta falla.

Además, Ghirardotti recordó que el problema en los sistemas de ARCA ocurre en los últimos días antes del vencimiento de la prórroga hasta el 31 de julio para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al año 2024 que exige la Oficina Anticorrupción.

A su vez, la contadora Laura Liviero sostuvo que esto es un inconveniente para usuarios porque no les permite facturar.

En redes sociales se leen reclamos de contribuyentes como: “Imposible buscar una constancia de CUIT en ARCA”

Noticia en desarrollo