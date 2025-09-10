Estiman una inflación cercana al 2% para agosto

El Indec publicará hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, mes que habría terminado sin un gran traslado a precios del aumento en la cotización del dólar. Esto es, al menos, lo que afirmaron consultoras privadas, que proyectan para el mes una inflación cercana al 2%.

A diferencia de lo que ocurrió en anteriores incrementos del tipo de cambio, analistas opinan que ahora el impacto de esa variación no se traslada de forma tan directa a precios debido a que hay una demanda débil y una mayor apertura comercial –que dificultan la remarcación por parte de las empresas–, junto con un equilibrio fiscal que ofrece más certidumbre macro.

El equipo de análisis macroeconómico de la consultora Abeceb estimó que la inflación siguió manteniéndose baja en agosto, aunque con una leve alza respecto de julio que podría hacer que supere apenas el 2%. “La inflación núcleo, el componente de mayor peso en la medición, habría seguido baja, dándole mayor rigidez al índice general de precios”, indicaron.

Según Abeceb, se produjo un cambio en los formadores de precios, que dejaron de ser tan sensibles a los movimientos cambiarios de corto plazo y tienen una mirada más de mediano plazo, “producto de un nuevo modelo económico que genera certidumbre con su equilibrio fiscal y orden monetario, acompañado de una apertura y desregulación económica con reformas estructurales en marcha que dan mayor estabilidad a los precios”. Y concluyeron: “Por esta razón, el mes de julio volvió a marcar una inflación mensual del 1,9%, cuando el movimiento cambiario superó el 7% en ese mes”.

El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, estimó que el IPC de agosto cerrará apenas por arriba del 1,9% de julio. “En principio no hay capacidad de traslado de precios, con lo cual todo debería seguir estando en torno del 2%. No vemos ni traslados del tipo de cambio ni de los mayores costos financieros por ahora”, destacó.

Un informe preliminar de EcoGo señaló que en la cuarta semana de agosto los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,3%, mostrando una marcada desaceleración respecto de lo ocurrido en la semana previa. “Con este dato, la inflación de alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,3%. Incorporando los aumentos en los consumidos fuera del hogar (3,2%), el indicador se ubica en 2,5%”, se indicó.

En C&T Asesores Económicos destacaron que las estimaciones para el octavo mes del año venían muy bien. La economista María Castiglioni Cotter, directora de esta consultora, comentó: “Nosotros ya anticipamos que [el IPC] iba a estar debajo de 2% y la última semana fue buena porque se revirtió la suba en verduras y frutas, que habían aumentado la semana anterior debido a las lluvias“.

Tampoco el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, prevé un importante aumento de los precios en agosto. “Nuestras proyecciones arrojan una inflación de 2%”, afirmó.

Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, es el que proyectó el número de inflación más optimista para el mes. “Nuestra estimación para agosto es de 1,8%. En alimentos y bebidas no se registra un cambio en la tendencia, por caso, aunque frutas y verduras vuelven a estar dentro de los rubros que más aumentaron”, argumentó el economista.

En contraste, el economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, fue el que proyectó el nivel más elevado, ya que destacó que los indicadores de alta frecuencia mostraron un aumento en agosto, sobre todo en la inflación núcleo. “La suba del tipo de cambio parece no haber tenido un impacto fuerte en la inflación. Nuestra proyección es que la inflación va a ser 2,3%, 0,4 puntos porcentuales mayor a la de julio”, dijo.

En tanto, en la consultora Econviews observaron que en la última semana del mes no se registró variación en alimentos. Así lo expresaron en su cuenta de la red social X: “Nuestro elevamiento de precios arroja una variación del 0% promedio en la cuarta semana de agosto, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados de Gran Buenos Aires. Esta semana destacan Verdulería (-0.8%) y Almacén (+0.6%). La canasta acumula +1.6% en las últimas cuatro semanas”.

En la consultora LCG, sin embargo, el relevamiento de precios de alimentos y bebidas arrojó una inflación mensual de las últimas cuatro semanas de agosto de 2,4%. “Recordando que esa cifra había sido de 0,7% mensual en julio, tenemos una aceleración de la inflación del rubro. Además, [este segmento] representa más de un 27% del índice de inflación general publicado por Indec”, analizó Florencia Iragui, economista de LCG.

Asimismo, Iragui agregó: “Julio marcó la menor inflación núcleo de los últimos años, pero con estos datos creemos que podría explicar la aceleración de la inflación en agosto. Sumando los ya frecuentes aumentos de regulados, como transporte en GBA, gas, electricidad, prepagas y comunicación, creemos que la inflación general de agosto rondará el 2,2% mensual”, proyectó la economista.

Según el Relevamiento de Expectativas del Banco Central (REM), la inflación mensual de agosto habría sido de 2,1% aunque el número baja al 2% entre quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10).

Por otro lado, la inflación en la ciudad de Buenos Aires fue de 1,6% en agosto.