Inflación de agosto: el IPC en la ciudad fue del 1,6% y acumula un 20% en lo que va del año
Se desaceleró 0,9 puntos con respecto al dato de julio; el miércoles se conocerá la cifra del Indec
- 3 minutos de lectura'
Los números oficiales de la ciudad de Buenos Aires muestran que la inflación en agosto se desaceleró luego de dos meses de subas. Por la caída de los precios estacionales (-2,7%) el IPC porteño fue del 1,6% el mes pasado.
El indicador se ubicó 0,9 puntos porcentuales por debajo del dato de julio (2,5%) y llevó la inflación acumulada en los primeros siete meses del año al 20%. En la medición interanual, el alza del costo de vida llegó al 37,4%.
El dato informado por el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba) se ubica por debajo de la mayoría de las estimaciones de consultoras privadas, que proyectaban un alza de precios en torno al 2%. El dato nacional del Indec se conocerá el próximo miércoles 10.
El rubro Alimentos y bebidas, el de mayor ponderación dentro de la canasta con la que se mide el IPC porteño, se desaceleró 0,8 puntos y tuvo en el mes una inflación del 1% (18,2% en lo que va de 2025).
“Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-1,2%)”, dice el informe sobre un segmento que explicó 0,18 puntos de los 1,6 de inflación general del mes.
La categoría de mayor aumento en agosto fue Seguros y servicios financieros (+5,7%), seguida de Transporte (+3%) debido a las subas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. Las variaciones negativas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitar presión a esta división.
El segmento de Salud, en tanto, registró una suba del 2,1%, por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 1,9%, al impactar principalmente las actualizaciones en los precios de los alquileres. Le siguieron en importancia, las alzas en los valores de los servicios para la reparación y de los gastos comunes por la vivienda.
En cambio, el segmento de Prendas de vestir y calzado tuvo una caída del 0,4% en el mes, y fue el único rubro con baja de precios nominales en agosto.
El informe del Idecba destaca un efecto relevante de los precios estacionales (-2,7%), que compensa una suba del 1,9% en los precios regulados. El IPC núcleo (excluye a los dos segmentos anteriores) fue de 2% (avanzó 0,1 puntos porcentuales con respecto al 1,9% de julio).
El análisis de la inflación de julio en la ciudad muestra que hubo mayores ajustes en el segmento de servicios (1,7%) que entre los bienes (1,4%), en una dinámica que da cuenta de que, al menos en la inflación del mes pasado, no se registró un fuerte traslado a precios de la suba del dólar: en julio, los bienes habían tenido un aumento promedio del 1,2%.
El dato de inflación porteña no necesariamente anticipa la tendencia de la dinámica nacional: además de tener con muestras de precios diferentes, en la canasta del Indec los servicios tienen menor ponderación que en el IPC porteño.
Las proyecciones de economistas privados ubican a la inflación nacional en torno al 2% para el mes. En el último Reporte de Expectativas del Mercado (REM) que publicó el Banco Central, el consenso de estimaciones fue del 2,1%.
