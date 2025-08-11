LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 11 de agosto

La moneda europea se ofrece este lunes 11 de agosto a un precio de $1505,00 para la compra y $1580,00 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 11 de agosto, a $1505,00 para la compra y $1580,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1540,00 para la compra y $1615,00 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 43,96 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del lunes 11 de agosto

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1294,77 para la compra y $1337,04 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1305,00 para la compra y $1325,00 para la venta, que lo posiciona 0,79 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.

