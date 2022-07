WhatsApp secreto: los trucos para enviar archivos demasiado pesados

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares de mensajería en línea. Desde su lanzamiento en 2009 comenzó a ganar espacio, a tal punto de que en 2014 fue adquirida por Facebook, hoy Meta. De unos inicios en los que solamente se podían enviar SMS, hoy permite mandar fotos, videos, mensajes de audio y hacer videollamadas individuales y grupales.

También WhatsApp permite el envío de algunos archivos. Sin embargo, una de sus limitaciones en ese sentido es el tamaño de los mismos, que hoy está limitada hasta los 2GB.

Cómo hacer un intercambio de archivos pesados de manera eficaz en WhatsApp

Cómo enviar archivos pesados por WhatsApp

Sin embargo, existen varios caminos para enviar, a través de WhatsApp, archivos por encima de ese límite de espacio. Eso sí, solo se puede hacer por medio de otras plataformas.

Una de ellas, y la de más fácil acceso, es Google Drive, una de las más populares del planeta. Lo único que se necesita para acceder a ella es tener una cuenta en Google. En ellas se pueden almacenar archivos de audio, video y fotos, entre otros documentos.

Para ello, hay que acceder a Google Drive, tocar el botón ‘Nuevo’ y agregar el archivo que se desea enviar. Una vez haya cargado, mantenga presionado el archivo hasta que aparezca el mensaje ‘obtener mensaje para compartir’.

Cuando aparezca el enlace, se puede copiar y luego pegar en un mensaje al contacto de WhatsApp con el que se desea compartir el documento.

Envío de archivos por WhatsApp a través de Dropbox

La otra opción para compartir archivos grandes por WhatsApp es Dropbox. Si tiene un dispositivo Android, tiene acceso sin necesidad de nada más. Para el procedimiento, acceda a Dropbox desde su dispositivo y luego presione el signo ‘+’ para agregar el documento que desea enviar.

Cuando se termine de subir, abra el archivo y luego presione, en la parte superior derecha, el botón de los tres puntos. Ahí, baje hasta la opción ‘Copiar vínculo’, y luego, péguelo en el mensaje de WhatsApp.

WhatsApp permitirá a los usuarios ocultar su estado cuando estén usando la aplicación

Actualmente, en las opciones de privacidad de la red social se puede elegir quién puede ver la hora de la última conexión, la foto de perfil, la información o los estados, que tienen una duración de 24 horas.

Sin embargo, hasta ahora no es posible ocultar el estado, de modo que todos los usuarios pueden ver si uno de sus contactos está dentro de la aplicación y, por tanto, en línea.

Tal y como advirtió WABetaInfo recientemente, la compañía trabaja para incorporar una característica que desarrolla desde hace meses para mantener la privacidad. Según una captura de pantalla de WhatsApp beta para iOS que compartió este portal, en una próxima actualización será posible limitar quién puede ver el estado de conexión dentro del apartado de Configuración de última vista.

En este se introdujeron dos opciones: ‘Todos’, para que el total de contactos pueda conocer si un usuario se encuentra en línea o no, e ‘Igual que visto por última vez’.

“Por ejemplo, si elige ‘Mis contactos’ en ‘Visto por última vez’ e ‘Igual que visto por última vez’ para ‘En línea’, significa que as personas que no están en la agenda de contactos no podrán saber cuando está en línea”, ha apuntado WABetaInfo.

Desde este portal señalaron que, aunque esta funcionalidad haya sido vista en la versión de la aplicación para iOS, WhatsApp planea introducir la misma función en una beta futura para Android y Desktop.