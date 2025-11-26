Por qué los bancos centrales son reacios a incorporar inteligencia artificial y activos digitales a su cartera

La inteligencia artificial no es una parte esencial de las operaciones de la mayoría de los bancos centrales del mundo y los activos digitales están fuera de la mesa, según una encuesta publicada el miércoles por el Foro de Instituciones Monetarias y Financieras Oficiales (Omfif).

El grupo de trabajo, formado por 10 bancos centrales de Europa, África, América Latina y Asia que gestionan unos US$6,5 billones en activos, también ha descubierto que las instituciones que más han profundizado hasta ahora en la Inteligencia Artificial son las más cautas sobre los riesgos.

La principal preocupación es que el comportamiento impulsado por la IA pueda “acelerar futuras crisis”, según la encuesta.

“La IA nos ayuda a ver más, pero las decisiones deben seguir estando en manos de las personas”, afirma uno de los participantes en el informe del grupo.

Más del 60% de los encuestados afirmaron que las herramientas de IA -que ya han provocado despidos en empresas tecnológicas y bancos minoristas y de inversión- aún no sirven de apoyo a las operaciones principales.

“La mayoría de las primeras aplicaciones se centraban en tareas analíticas rutinarias más que en la gestión de riesgos o la construcción de carteras”, según el informe.

Por el contrario, la mayoría de los bancos centrales están utilizando la IA principalmente para tareas básicas, como resumir datos o escanear mercados.

Cautela por el mundo cripto

La gran mayoría de los bancos, el 93%, tampoco invierten en activos digitales, según la encuesta, que encontró que “la tokenización se ve con interés y las criptodivisas con cautela.”

El grupo incluía seis bancos de países del G20 y dos del G7.

La encuesta reveló que los bancos consideran que el mundo se precipita hacia un sistema multipolar, lo que despierta el deseo de diversificar, pero también se centran en la resistencia y la liquidez, lo que reduce las reservas que tendrán en cuenta.

Alejarse del dólar

Aunque casi el 60% quiere diversificarse y alejarse del dólar, la liquidez inigualable de los bonos del Tesoro estadounidense mantiene anclada a la divisa estadounidense.

“Estamos pasando de un sistema de reservas bipolar a uno multipolar, pero el euro aún no está preparado para liderarlo”, afirmaba en la encuesta uno de los participantes en el grupo de trabajo.

El estatus del dólar como la principal moneda de reserva del mundo ha sido cuestionado este año dadas las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la preocupación por la independencia de la Reserva Federal. Se espera que el euro y el yuan chino se beneficien, pero se prevé que el dólar siga siendo la moneda dominante en las reservas de divisas.

Reuters