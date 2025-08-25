LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 25 de agosto

La moneda europea se ofrece este lunes 25 de agosto a un precio de $1510,00 para la compra y $1585,00 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 25 de agosto
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 25 de agosto

El euro opera hoy, 25 de agosto, a $1510,00 para la compra y $1585,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 2,37 por ciento , ya que inició este período con un valor de $1475,00 para la compra y $1550,00 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 44,43 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del lunes 25 de agosto

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1294,81 para la compra y $1337,23 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1325,00 para la compra y $1345,00 para la venta, que lo posiciona 2,33 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas de Economía
  1. La visión de Hernán Lacunza sobre el plan del Gobierno con el dólar y las tasas
    1

    Hernán Lacunza: “El Gobierno elige el rincón de la estabilidad y los daños colaterales se ven más adelante”

  2. Habrá redes privadas de comunicaciones
    2

    Habrá redes privadas de comunicaciones

  3. Los perros de campo forman parte del alma rural
    3

    Entre el fogón encendido y las tranqueras abiertas, los perros de campo forman parte del alma rural

  4. Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad
    4

    Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad

Cargando banners ...