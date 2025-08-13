Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 13 de agosto

El euro opera hoy, 13 de agosto, a $1495,00 para la compra y $1570,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 43,00 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del miércoles 13 de agosto

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1289,72 para la compra y $1330,76 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1310,00 para la compra y $1330,00 para la venta, que lo posiciona 1,57 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.