Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 22 de agosto
La moneda europea se ofrece este viernes 22 de agosto a un precio de $1490,00 para la compra y $1565,00 para la venta, según lo informado por el Banco Central
LA NACION
El euro opera hoy, 22 de agosto, a $1490,00 para la compra y $1565,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 42,52 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del viernes 22 de agosto
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1287,83 para la compra y $1329,78 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1320,00 para la compra y $1340,00 para la venta, que lo posiciona 2,50 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.
