Una agencia mejoró la calificación de la deuda argentina

La agencia calificadora Fitch Ratings mejoró la nota asignada a la deuda argentina emitida a largo plazo en moneda extranjera y local de la Argentina de ‘CCC+’ a ‘B-’ y con tendencia “estable”, tras reconocerle al Gobierno “mejoras estructurales en lo fiscal y en la balanza externa”, además de avances en reformas económicas y mejores perspectivas de acumulación de reservas.

Es un rango de nota que la Argentina no lograba desde hace 8 años, ya que perdió ese estatus luego de la crisis cambiaria que signara la suerte de la administración Macri, aunque todavía no es reconocido por sus pares, las agencias Moody’s y Standard & Poor’s (S&P), que suelen tener mayor predicamento en el mercado.

A todo eso suma una expectativa positiva sobre la posibilidad de que la administración Milei “logrará financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”.

La novedad tenía impacto positivo en el mercado, que se había movido durante la jornada sin mayores novedades, y propiciaba una baja en la tasa del riesgo país de 558 a 550 puntos.

Fitch actualiza calificacion a B-, mas o menos con el riesgo pais de 540.



B+ esta asociado con 350, como en 2017.



2026 deberia tener B+. Se quedo corto.



Datos de https://t.co/NMIvikJUw7 pic.twitter.com/st9teQ8DDa — Fernando Marull (@FernandoMarull) May 5, 2026

“Es una gran noticia para Argentina y todo un econocimiento para el rol del equipo economico”, opinó al respecto Juan Ignacio Abuchdid, fundador y CEO de Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

La expectativa es que, de acompañar esta decisión otras agencias y no surgir nuevos “cisnes negros”, esto pueda propiciar una baja del riesgo que ayude a la Argentina a regresar al mercado de deuda mundial en los próximos meses. “Esa posibilidad en 2027 se iría diluyendo por las especulaciones sobre el proceso electoral así que había que aprovechar esa ventana”, comentó días atras a LA NACION el economista Amílcar Collante, de Profit.

“Es una decisión lógica viendo que el comunicado hace énfasis en las mejoras del balance fiscal y externo, con avances en las reformas económicas y fuertes compras de reservas que aumentan las expectativas a que el Gobierno pueda afrontar sus obligaciones financieras”, indicó a su vez Juan José Vazquez, jefe de analistas de Cohen Aliados Financieros.

La agencia internacional destacó especialmente que la posición externa del país se fortaleció tras convertirse en exportador neto de energía. “La Argentina ha fortalecido su resiliencia ante el shock global de precios de la energía”, hizo notar.

Es un dato que hace que ahora esperen un déficit de cuenta corriente de 1% del PBI para el corriente año, “sensiblemente por debajo de la mediana de países con calificación similar”.

Tratamiento de la ley de reforma laboral en el Senado del Congreso de la Nació Aprobación de la ley y festejo de Patricia Bullrich lla Santiago Oroz

Además atribuyó parte de la mejora a los recientes avances legislativos del oficialismo, mencionando entre ellos la aprobación recibida por la reforma laboral y los cambios introducidos a la Ley Nacional de Glaciares “para flexibilizar restricciones ambientales a la minería”.

Incluso el texto agregó que “la agenda de desregulación y la atracción de inversiones privadas en sectores estratégicos ocupan un lugar central en la política oficial”. Además, aunque reconoció tropiezos en la política antinflacionaria oficial, cree que el índice de precios tenderá en adelante a la baja hasta caer por debajo del 2% mensual “hacia fin de año”.

También confió en que la baja producida en las tasas de interés “respalde una recuperación del crédito, mientras que una menor inflación mensual debería respaldar una recuperación de la confianza del consumidor” y ayudar a que la actividad económica “recupere su dinamismo en el futuro”.

La novedad la podría capitalizar mañana la Ciudad de Buenos Aires, que sale a buscar hasta US$500 millones en el mercado mediante un bono global a 10 años.