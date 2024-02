escuchar

Déficit fiscal, brecha cambiaria, inflación y tasas de interés. La perspectiva de lo que sucederá en estos aspectos, tanto en la Argentina como a nivel mundial, fue abordada en la última charla que brindaron Ricardo Arriazu, fundador de Arriazu Macroanalistas, y Fernando Marengo, economista jefe de BlackToro Global Investments.

Los especialistas comenzaron refiriéndose a la situación macroeconómica global. En este contexto, comentaron que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) repercute directamente en lo que pueda suceder con el mercado argentino. De hecho, este año se espera que reduzca la tasa de interés referencial, luego de dos años de aumentos que buscaron disminuir la inflación.

Fernando Marengo, BlackToro Global Investments, sostuvo, en charla con Ricardo Arriazu, que el Gobierno está avanzando con un plan de estabilización centrado en el déficit fiscal

Como explicó Arriazu, la FED se basa en dos datos para tomar este tipo de decisiones: la actividad económica —y el mercado laboral, sobre todo— y la suba de precios. Para el mundo, este tipo de decisiones puede implicar menos restricciones e impulsar, por eso mismo, la demanda de activos emergentes.

Si bien estas decisiones suelen implicar recesión, al intentar bajar el gasto y el interés, esta sería la primera vez que no sucede, según explicó Arriazu. “Estamos en proceso de sobrante, pero empezaron a aparecer problemas: mientras que la inflación mensual tiende a estacionalizarse en Estados Unidos, los precios de los activos subieron nuevamente”, dijo.

Arriazu agregó que, con la pandemia, aumentó el ingreso, mientras que el gasto descendió, y el ahorro se centró en la compra de activos. La tasa de ahorro bajó a la mitad, el gobierno está gastando, y el consumo crece al 4%. “Eso le está poniendo un piso a la baja de las tasas de interés. La FED no va a disminuirlas, no tiene motivo para hacerlo. No va a haber descenso si no baja el consumo”, aseguró el especialista.

Estados Unidos seguiría manteniendo los valores elevados en el corto plazo, según Marengo. “En la medida en que el diferencial de tasas suba a favor de EE. UU., el dólar tiende a aumentar. A medida que lo hace a favor de Europa, el dólar se deprecia”, afirmó.

Expectativas para la Argentina

Según Marengo, el Gobierno está avanzando con un plan de estabilización que se centra en el déficit fiscal. En vistas de esto, diferenció la gestión actual con anteriores, y enfatizó que “siempre se atacó la consecuencia y no la causa”, al referirse a que las soluciones pasadas se centraron en la emisión de deuda o de pesos que terminaron en crisis inflacionarias.

A esto sumó la cuestión cambiaria: la Argentina usa el dólar como unidad de defensa, por lo que cada vez que se ajusta el tipo de cambio, también se trata de recomponer los precios. “ Cualquier plan que busque reducir la tasa de inflación necesita establecer el tipo de cambio y bajar el déficit fiscal . Creemos que se está implementando un programa correcto, con la contraparte del costo del ajuste, que implica temas sociales y desafíos políticos”, comentó el especialista.

Los desafíos políticos que nombró se centran en que La Libertad Avanza no cuenta con mayoría en el Congreso, así como tampoco de intendentes y gobernadores. Además, opinó que cuando ocurren procesos de ajuste “empieza una guerra de desgaste” en la que nadie quiere pagar el precio, que es lo que está sucediendo hoy.

También dijo que, en la medida en que se mantenga el ajuste fiscal y el movimiento del crawling peg al 2%, podría verse una desaceleración del índice de inflación, con lo que estima que para el segundo semestre se vuelva a valores de un dígito.

“Vamos a tener un año con importantes tasas de crecimiento en el agro, comparado con el año pasado, y una dinámica energética favorable, al haber empezado a solucionar los problemas de transporte de gas con la construcción del gasoducto [Néstor Kirchner]. Esto va a generar superávit energético”, concluyó.

Por su parte, Arriazu remarcó que el gobierno también debe resolver los problemas de corto plazo, y que es necesario, en todo programa económico, una parte antiinflacionaria y una de cambios estructurales: “Sin el primero no se llega al segundo, sin el segundo, el primero no es sustentable. El programa antiinflacionario está mejor que lo esperable”.

Según Marengo, para el segundo semestre el índice de inflación podría volver a mostrar valores de un dígito si continúa la desaceleración Toasted Pictures - Shutterstock

La compra de dólares por parte del BCRA para engordar las reservas, que en la última semana acumularon US$7600 millones, fue interpretada por el especialista como el “mayor éxito” en cuanto a temas de corto plazo, junto con la cancelación del crédito interno al colocar bonos públicos y la recompra del Central.

Y, en consonancia con Marengo, resaltó la cuestión de la gobernabilidad, tanto legislativa como en el aspecto social: “ Faltan reformas estructurales . En mi opinión, tiraron un paquete enorme, pusieron al mismo nivel que los jueces usen toga con la reforma nacional. La Argentina nunca soluciona los verdaderos problemas de competitividad. Ahora tiene una gran oportunidad, pero como dijo Fernando [Marengo], es el país de las oportunidades perdidas”.