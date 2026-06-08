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Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este lunes 8 de junio

El organismo previsional comienza con el calendario de pagos de jubilaciones mínimas, la AUH, y las PNC, entre otras prestaciones sociales

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Los pagos de Anses este lunes 8 de junio
Los pagos de Anses este lunes 8 de junioRodrigo Nespolo

Este lunes 8 de junio empieza el cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el sexto mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes mínimos, la AUH (Asignación Universal por Hijo), las PNC (Pensiones No Contributivas), entre otras prestaciones.

Las asiganciones sociales tienen un 2,58% de aumento
Las asiganciones sociales tienen un 2,58% de aumento

En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes,se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente con los días hábiles, por lo cual se consideran los feriados y días no laborables al confeccionar el calendario, y las acreditaciones se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.

Cronograma de pagos de Anses para este lunes 8 de junio

El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este lunes 8 de junio:

PrestacionesTerminación del DNIMonto total a cobrar
Jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos
1
$674.976,99 (con bono y aguinaldo incluido)
Asignación Universal por Hijo
1
$115.944,04
Pensiones No Contributivas
0 y 1
$493.483,90 (con bono y aguinaldo incluido)
Asignaciones familiares de PNC
Todas las terminaciones
Valor general

Cómo consultar la fecha de cobro

Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:

  • Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.
  • Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.
  • Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.
  • Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.
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