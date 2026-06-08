Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este lunes 8 de junio
El organismo previsional comienza con el calendario de pagos de jubilaciones mínimas, la AUH, y las PNC, entre otras prestaciones sociales
- 2 minutos de lectura'
Este lunes 8 de junio empieza el cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el sexto mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes mínimos, la AUH (Asignación Universal por Hijo), las PNC (Pensiones No Contributivas), entre otras prestaciones.
En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes,se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente con los días hábiles, por lo cual se consideran los feriados y días no laborables al confeccionar el calendario, y las acreditaciones se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.
Cronograma de pagos de Anses para este lunes 8 de junio
El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este lunes 8 de junio:
|Prestaciones
|Terminación del DNI
|Monto total a cobrar
Jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos
1
$674.976,99 (con bono y aguinaldo incluido)
Asignación Universal por Hijo
1
$115.944,04
Pensiones No Contributivas
0 y 1
$493.483,90 (con bono y aguinaldo incluido)
Asignaciones familiares de PNC
Todas las terminaciones
Valor general
Cómo consultar la fecha de cobro
Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.
A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:
- Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.
- Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.
- Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.
- Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.
- 1
Bausili busca en China dejar encaminada la renovación del swap
- 2
YPF se suma al proyecto de TGS para exportar líquidos derivados del gas de Vaca Muerta
- 3
Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 7 de junio
- 4
Llegó un gesto de Brasil y se destraban las exportaciones de 900 toneladas de carne ovina