Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este lunes 8 de junio

Este lunes 8 de junio empieza el cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el sexto mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes mínimos, la AUH (Asignación Universal por Hijo), las PNC (Pensiones No Contributivas), entre otras prestaciones.

Las asiganciones sociales tienen un 2,58% de aumento

En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes,se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente con los días hábiles, por lo cual se consideran los feriados y días no laborables al confeccionar el calendario, y las acreditaciones se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.

Cronograma de pagos de Anses para este lunes 8 de junio

El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este lunes 8 de junio:

Prestaciones Terminación del DNI Monto total a cobrar Jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos 1 $674.976,99 (con bono y aguinaldo incluido) Asignación Universal por Hijo 1 $115.944,04 Pensiones No Contributivas 0 y 1 $493.483,90 (con bono y aguinaldo incluido) Asignaciones familiares de PNC Todas las terminaciones Valor general

Cómo consultar la fecha de cobro

Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:

Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.

Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.

Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.