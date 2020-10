Federico Pinedo: cómo es su propuesta para crear una nueva moneda argentina

Federico Pinedo, expresidente del Senado, aseguró que se debe crear una nueva moneda para que se estabilice la economía argentina Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de octubre de 2020 • 17:22

Después de 16 años seguidos en el Congreso, Federico Pinedo dejó su lugar. Su última función fue ser presidente provisional del Senado y antes de dejar su cargo, en diciembre de 2019, presentó un proyecto de creación de una nueva moneda argentina. Hoy, insistió en su idea de reemplazar al peso: "Es peor que el austral".

"La moneda es como un lenguaje, en el que las partes que quieren comprar o vender se comunican. Si vos no te podes comunicar, no podes cooperar ni construir con el otro. La Argentina está sin lenguaje, sin moneda", aseguró.

Para el exsenador, esta idea debería ser parte del proyecto de estabilización del Gobierno para salir de la crisis económica. "Hay que construir un peso en el que la gente crea que va a valer algo y que ese valor se va a mantener", dijo en declaraciones a Radio Con Vos y agregó que no basta con cambiarle el nombre a la moneda.

"Hay que hacer un plan de estabilización, porque sin estabilidad no se puede crecer. La economía es una disciplina del futuro, se tiene que generar previsibilidad a corto o mediano plazo", explicó. Asimismo, aseguró que con un plan de esta índole se puede empezar a "generar certezas" y a partir de ahí se puede comenzar a "hacer la rueda de inversión de generación de trabajo".

Hay que hacer un plan de estabilización, porque sin estabilidad no se puede crecer Federico Pinedo

Con respecto a la figura de Mauricio Macri, comentó que es una importante y "constructiva" de la oposición. "Él mismo dice que su rol es generar una alternativa por el momento", explicó y afirmó que el tener partidos "sólidos y unidos" es algo positivo para el país.

"La construcción de una alternativa que esté en condiciones de competir, le genera más estabilidad y profundidad al sistema político argentino", dijo y agregó que esto también ayuda a la generación de previsibilidad que la sociedad necesita.

A su vez, aseguró que el año electoral fue uno "inestable" en donde "Macri decía que no teníamos tiempo de construir credibilidad y confianza". "Ahora es un buen momento para que Fernández, que tiene más de tres años por delante, sea previsible en su propio gobierno", explicó.

"Se requiere diálogo y una construcción en conjunto", aseguró. No negó que el Presidente Alberto Fernández y Macri tienen ciertas rivalidades, pero aún así admitió que se debe generar consensos por un objetivo en común que es la Argentina. "Evidentemente no han tenido una relación muy fluida, pero lo más importante en la política es el país", dijo.

En ese sentido, planteó que Macri "es una figura importante de la política argentina", aunque descartó que esté pensando en presentarse en futuras elecciones. "Si vuelve, como candidato, hoy no pareciera. Él mismo dice que su rol es generar una alternativa por el momento. No creo que él sepa si vuelve en 2023, hoy no pareciera", aseguró.

Se requiere diálogo y una construcción en conjunto Federico Pinedo

A la hora de hablar de las elecciones en Bolivia, el expresidente del Senado festejó la modalidad que se llevó a cabo y que el partido ganador lo haya hecho de manera legítima. "Es bueno que funcione la democracia y que se cumpla la Constitución", dijo, aunque insistió en que Evo Morales había hecho "todo lo contrario".

Conforme a los criterios de Más información