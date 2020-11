Fernanda Raverta: "Me encantaría ser la favorita de Cristina Kirchner"

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, habló sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner y de la posibilidad de un IFE 4 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de noviembre de 2020 • 13:16

Fernanda Raverta, la directora ejecutiva de la Anses, estuvo como invitada a Nada Personal (elnueve), programa que conduce Viviana Canosa. La funcionaria habló de la posibilidad de un IFE 4 (Ingreso Familiar de Emergencia) y de su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En medio de la charla, Canosa lanzó: "¿Sos la favorita de Cristina?". Y Raverta no tardó en contestar: "Bueno nosé, eso hay que preguntarle a Cristina. Me encantaría, pero no contestaría nunca eso, porque le toca a otra persona".

"Me pareciste siempre como un mina power, rápida, lúcida e inteligente", le dijo Canosa a modo de presentación. "La gente quiere saber si se viene el IFE 4", le consultó la periodista.

"Mirá primero te cuento que el IFE fue una política, una decisión del gobierno nacional, a partir de un decreto, alcanzó a acompañar y a asistir en términos económicos a casi 9 millones de familias argentinas", explicó Raverta y siguió "después se fue extendiendo la pandemia y hubo que tomar decisiones y así sucedió tres veces que se pudo asistir a tantas familias".

En cuanto a la posibilidad de que se entregue una cuarta vez el Ingreso Familiar de Emergencia, Raveta aclaró: "Ahora se está evaluando, porque no estamos en la misma situación en términos de cómo esas familias salen a buscar su ingreso familiar. En muchos lugares han vuelto a tener su fuente de ingreso familiar y a volver a conseguir su trabajo diario. Así que se está evaluando cómo se sigue. Lo está evaluando el equipo económico del Gobierno".