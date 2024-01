escuchar

CÓRDOBA.- Para el economista Fernando Marengo, el gobierno libertario decidió avanzar en un proceso de ajuste de precios relativos como el que hizo Celestino Rodrigo, ministro de Economía del 75: “De una sola vez”. El riesgo, sostuvo, es que “sin apoyo social y político devenga en un Rodrigazo”. Y agregó: “La clave es si Javier Milei lo aguanta o no. Rápido debe demostrar que la inflación baja y que la actividad se recupera”.

El economista de BlackToro Global Investments disertó en Córdoba invitado por S&C Inversiones. En su análisis, subrayó que, “le guste o no al mercado”, el crawling peg debe estar en 2%, como lo fijó el ministro de Economía, Luis Caputo. “Si devaluamos de nuevo, la inflación no baja y el programa se cae”, definió Marengo.

A lo largo de su presentación, insistió en que el “desafío es la gobernabilidad y el manejo social”. En esa línea, hizo un repaso de cómo llegó Rodrigo a sus decisiones. Primero, José Gelbard quiso aprovechar la mejora de precios internacionales y congelo tarifas, precios y salarios, pero “cuando los precios bajaron, no lo pudo sostener”.

Le siguió Alfredo Gómez Morales, que se inclinó por un “ajuste de precios relativos gradual”. La dinámica no funcionó y aceleró la tasa de inflación. Rodrigo planteó que “el gradualismo no genera una corrección de precios relativos; hay que hacerlo todo de una vez; hizo un acuerdo de precios y salarios del 30%, pero no tuvo soporte político; le paralizaron el país dos semanas, dio más aumento y se dio el rodrigazo”.

Para Marengo, aunque los índices de popularidad de Milei son altos, entiende que no hay que guiarse solo por eso, porque también otras administraciones mostraron números positivos. En lo que hace a la sostenibilidad del programa, apuntó que, como el “sistema político implosionó”, tanto en Diputados como en el Senado, los libertarios “van sumando apoyos”.

“Claro que necesita negociación -añadió-. Es una aberración lo de los superpoderes. Qué sentido tiene que las economías regionales paguen retenciones del 15% si van a exportar cero. Hay aspectos para acordar. Aparentemente, la ley ómnibus pasa, no completa; quedarán partes en el camino. Al DNU parece difícil darle de baja”.

El “problema” social, planteó, va a estar en los sectores con ingresos de entre $400.000 y $850.000: “Muchos sienten que no deben pagar el ajuste, son la clase media-media alta de un país empobrecido. Para mejorar el poder de compra hay que generar crecimiento, por eso insisto en que debe haber una recuperación rápida de la actividad”.

En un escenario “positivo”, planteó que con recesión, sin emisión monetaria y con el ajuste del tipo de cambio, la inflación caerá. Respecto de la actividad, entiende que a partir de abril debería haber signos de mejora por el impulso del campo.

Para Marengo, un plan de estabilización en una Argentina que “piensa en dólares” debe empezar por “estabilizar el tipo de cambio” y, para poder sostenerlo en el tiempo, “no debe haber déficit fiscal y se debe avanzar en reformas estructurales”.

A lo largo de su exposición, el economista repitió tres veces que crawling peg debe ser del 2% o, a lo sumo, de algún punto más: “La clave es demostrar que baja rápido. Si en el segundo trimestre la inflación sigue en dos dígitos, la pregunta será: ¿para qué ajustaron si estamos igual? Es posible y fundamental mantener el crawling bajo”, remarcó.