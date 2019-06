Fin de un mito: los millennials y centennials quieren trabajar en dependencia

Graciela Mociulsky Crédito: PH: Fabián Malavolta

Más allá de que a veces son mostrados como apáticos, los jóvenes que componen la generación millennial (nacidos entre principios de los '80 y mediados de los '90) y centennial (a partir de 1997) buscan la estabilidad en el trabajo, pero entienden que el empleo debe contemplar una armonía con el bienestar y el estudio.

Esto se desprende de un estudio que presentó Graciela Mociulsky, directora general y socia fundadora de la consultora Trendsity en el evento "Trabajo: cómo ganar la batalla del futuro", organizado por LA NACION y McDonald´s.

El relevamiento vía digital abarcó a 1800 jóvenes entre 16 y 27 años en cinco países que respondieron, entre otras cosas, qué les gustaría aprender en un primer empleo. Un 40% dijo que trabajo en equipo, otro 40% idiomas, un 35% liderazgo y coaching, un 32% metodología de trabajo, un 31% claves para emprender; y un 30% innovación y creatividad. "Hay nuevas formas de organización. La economía disruptiva llegó a las organizaciones. Ya no hablamos de empleado, sino de colaborador. No existe ya más un modelo de carrera sino un portfolio y formación continúa. No sólo hay trabajo full time, sino que es bienvenido el part time balanceado con este sentido de armonía", explicó Mociulsky.

Y dijo que los jóvenes valoran la estabilidad, según se desprende de los resultados del Creatón que organizó el año pasado McDonald´s. Entre 400 jóvenes, el 37% dijo que busca una relación de dependencia, el 23% contratos por proyecto, el 21% ser freelance y el 19%, un contrato a tiempo determinado.

En tanto, en el estudio de Mociulsky, el 81% de los consultados dijo que las propuestas de primer empleo deben contemplar una armonía con aspectos importantes para los jóvenes como son el bienestar y el estudio.

"Los jóvenes alientan a los empleadores a cambiar su cultura. Cuanto más coinciden los valores de los empleadores con los de los propios jóvenes hay más posibilidades de convocarlos porque ya no se puede hablar de retenerlos sino de enamorarlos y por eso el impacto social es importante", detalló.

Del Creatón de McDonald´s se desprende que un 34% busca trabajar en empresas que cuenten con una estrategia de sustentabilidad, el 20% en firmas que involucren a los empleados, el 16% en compañías que inviertan y destinen recursos a la solución de problemas sociales y ambientales, el 16% en lugares que tengan programas de relaciones; y el 14% en organizaciones que cuenten con una estrategia de cuidado de los recursos naturales.

Por otro lado, consultados por McDonald´s acerca de por qué trabajan, el 33% por ciento lo hace para la realización y el crecimiento personal, el 32% por el dinero, el 15% por la posibilidad de aprender, el 11% para contar con un espacio de intercambio y relacionamiento y el 9% para contribuir a la sociedad.

Por último, sobre qué admiran de los jefes dijeron en un 36% que enseñen o brinden herramientas para el logro de sus acciones, en un 17% que valoren sus opiniones, en un 16% que incluyan a su equipo en la toma de decisiones, en un 11% compañerismo, en un 10% que fomenten el trabajo en equipo, en un 6% que les avisen cuando se equivocan, en un 3% autoridad y en un 1%, que los controlen.

De acuerdo con esto, Alejandro Yapur, presidente de McDonald`s para la región sur de América Latina, dijo que el tener un 85% de empleados entre 16 y 24 años los obliga a escuchar mucho y a adaptarse con la propuesta de valor.

Alejandro Yapur, presidente de McDonald´s para la región sur de América Latina Crédito: PH: Fabián Malavolta

"Las nuevas generaciones son informales y valoran ser ellos mismos. Escuchamos esa necesidad y adaptamos el sistema de capacitación hacia una "Cooltura" de servicio para que sean ellos mismos en la atención y eso hace que sean más empáticos con los clientes y que los clientes vuelvan", afirmó y también mencionó un programa de becas que tienen en funcionamiento.

"Tenemos el programa Becamos tus pasiones de becas a empleados para que puedan seguir estudiando o puedan dedicarse más de lleno a sus actividades mientras siguen trabajando con nosotros. Ya hemos dado más de 1000 becas y lo estamos ampliando a la comunidad", concluyó.