Los trabajos que serán un boom en el futuro, según el CEO de la compañía más valiosa del mundo

Una entrevista a Jensen Huang, el presidente de Nvidia, ha dado vueltas por todo el mundo, generando sorpresa en todos los oyentes. El dueño de la compañía más valiosa del mundo reveló en una entrevista con un medio europeo cómo piensa que se transformarán los trabajos en el futuro, con el auge de la inteligencia artificial.

En junio pasado, Nvidia se volvió noticia, cuando se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Además, el miércoles 29 de octubre alcanzó un valor de mercado de US$5 billones, la primera en la historia en lograrlo. Hoy, su capitalización de mercado se ubica en US$4,4 billones, superando así a Apple, que hoy está en US$4,3 billones, y a Google, que actualmente está valuada en US$3,8 billones.

En ese nuevo escenario, las palabras de su CEO se pueden convertir en los consejos de un gurú, que de hecho, ya han dado vueltas por el globo. Semana atrás, dio una entrevista con Channel 4 News del Reino Unido y fue interrogado sobre el futuro del mundo laboral, dada la explosión de la IA.

“La inteligencia artificial es la tecnología más impactante de nuestros tiempos. Es un área importante para cualquier país: Estados Unidos, China, el Reino Unido, y cualquier otro”, aseguró Huang.

En la entrevista, también le consultaron si consideraba que el gobierno del Reino Unido había procesado su advertencia sobre construir más infraestructura. “Sí, absolutamente, es por eso que estamos acá otra vez. Es una internalización suficiente para poder empezar a recorrer un camino en que el Reino Unido sea una superpotencia mundial en IA, pero no en el largo plazo. Tendrán que construir y duplicar los números de construcción año a año, y creo que podrán desarrollar una infraestructura para inteligencia artificial en el Reino Unido para una década", respondió.

También le consultaron por cuáles considera que serían los riesgos de no aprovechar esta oportunidad, para una economía como la que existe actualmente en el Reino Unido. “Tal como la última revolución industrial, la razón por la cual surgió fue porque el país la necesitaba. La necesitan también ahora”, aclaró.

Por último, le consultaron si estas medidas generarían algún cambio en los ciudadanos británicos corrientes. “Si sos electricista, plomero o carpintero, necesitaremos cientos de miles de ellos para construir estas fábricas. El segmento de oficios manuales calificados de todas las economías del mundo verá un boom, porque todos los países empezarán a desarrollar el sector manufacturero, fabricando cosas físicas o inteligencia. Por lo que este sector atravesará un gran resurgimiento”, concluyó.

El presidente y CEO de Nvidia Corporation, Jensen Huang, pronuncia un discurso durante la exposición Computex 2024 en Taipei, Taiwán, el 2 de junio de 2024. (Foto AP/Chiang Ying-ying) Chiang Ying-ying - AP

De hecho, el City of Westminster College (CWC) de Londres, una institución para la formación de oficios como plomería, reportó que en los últimos tres años, las matriculaciones en sus cursos de ingeniería, construcción y edificación han aumentado un 9,6%. También notaron un fuerte aumento del interés por la construcción, la plomería, la hostelería y otros oficios, que además vienen sufriendo hace años por el envejecimiento de su plantilla, por lo que los profesionales jóvenes tienen una buena perspectiva laboral.

De trabajar lavando platos a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo

El actual presidente de la compañía más valiosa del mundo se convirtió en un símbolo de éxito, aunque sus primeros pasos están lejos de ser los de un hombre criado en cuna de oro.

Tal como lo detalló el medio brasilero O Globo, Jen-Hsun Huang nació en Taiwán y pasó parte de su infancia entre su país y Tailandia, antes de mudarse a Estados Unidos. Junto a su hermano, estudió en un instituto que funcionaba como reformatorio, donde tenía que limpiar los baños, de acuerdo con un informe de la BBC de 2024.

A los 15 años consiguió su primer trabajo en un local de comida rápida, donde se encargaba de lavar platos y atender mesas. Más adelante, en 1984, se recibió de ingeniero eléctrico en la Universidad Estatal de Oregón, institución en la que también conoció a su futura esposa, Lori. Posteriormente, completó una maestría en la Universidad de Stanford y pasó por varias empresas tecnológicas hasta que, en 1993, fundó Nvidia junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem. La idea nació durante una conversación en un restaurante de la misma cadena donde Huang había trabajado lavando platos.

Hoy dirige Nvidia, la empresa que fabrica los chips que alimentan sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude y otros. Entre sus clientes más importantes figuran Microsoft, Google, Amazon, Meta y Spotify. Sus productos más avanzados incluyen las GPU H100 y A100, además de la nueva generación Blackwell (B100), creada para brindar más potencia y eficiencia.