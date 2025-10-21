Amazon quiere reemplazar con robots a medio millón de trabajadores de sus depósitos

En las últimas dos décadas, ninguna empresa ha hecho más para moldear el lugar de trabajo estadounidense que Amazon. En su ascenso hasta convertirse en el segundo empleador más grande del país, ha contratado a cientos de miles de trabajadores de almacén, ha formado un ejército de conductores contratados y ha sido pionera en el uso de tecnología para contratar, supervisar y gestionar a los empleados.

Ahora, entrevistas y un conjunto de documentos de estrategia interna vistos por The New York Times revelan que los ejecutivos de Amazon creen que la empresa está a punto de experimentar su próximo gran cambio en el lugar de trabajo: reemplazar más de medio millón de puestos de trabajo con robots.

La fuerza laboral de Amazon en EE.UU. se ha triplicado desde 2018, llegando a casi 1,2 millones de personas. Pero el equipo de automatización de Amazon espera que la empresa pueda evitar contratar a más de 160.000 personas en los Estados Unidos que de otro modo necesitaría para 2027. Esto ahorraría unos 30 centavos en cada artículo que Amazon recoge, empaca y entrega a los clientes.

Los ejecutivos informaron a la junta directiva de Amazon el año pasado que esperaban que la automatización robótica le permitiera a la empresa seguir evitando aumentar su fuerza laboral en EE. UU. en los próximos años, a pesar de que esperan vender el doble de productos para 2033. Esto se traduciría en más de 600.000 personas que Amazon no necesitaría contratar.

Varios de los modelos de robots autónomos que Amazon usó en los últimos 13 años en sus depósitos Amazon

En las instalaciones diseñadas para entregas superrápidas, Amazon está intentando crear almacenes que empleen a muy pocos seres humanos. Y los documentos muestran que el equipo de robótica de Amazon tiene como objetivo final automatizar el 75 por ciento de sus operaciones.

Amazon está tan convencida de que este futuro automatizado está a la vuelta de la esquina que ha comenzado a desarrollar planes para mitigar las consecuencias en las comunidades que podrían perder empleos. Los documentos muestran que la empresa ha considerado construir una imagen de “buen ciudadano corporativo” a través de una mayor participación en eventos comunitarios como desfiles y campañas benéficas.

Los documentos contemplan evitar el uso de términos como “automatización” e “I.A.” (Inteligencia Artificial) al discutir sobre robótica, y en su lugar usar términos como “tecnología avanzada” o reemplazar la palabra “robot” con “cobot” (robot colaborativo), lo que implica colaboración con humanos.

Amazon declaró en un comunicado que los documentos vistos por The Times estaban incompletos y no representaban la estrategia de contratación general de la empresa. Kelly Nantel, portavoz de Amazon, señaló que la empresa planeaba contratar a 250.000 personas para la próxima temporada navideña, aunque la compañía se negó a decir cuántos de esos puestos serían permanentes. Amazon también dijo que no está insistiendo en que los ejecutivos eviten ciertos términos y que la participación comunitaria no está relacionada con la automatización.

Los planes de Amazon podrían tener un profundo impacto en los empleos manuales (blue-collar jobs) en todo el país y servir de modelo para otras empresas como Walmart, el empleador privado más grande de la nación, y UPS. La compañía transformó la fuerza laboral de EE.UU. al crear una creciente demanda de trabajos de almacenamiento y entrega. Pero ahora, a medida que lidera el camino hacia la automatización, esos roles podrían volverse más técnicos, mejor remunerados y más escasos.

“Nadie más tiene el mismo incentivo que Amazon para encontrar la manera de automatizar”, dijo Daron Acemoglu, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts que estudia la automatización y ganó el Premio Nobel de ciencias económicas el año pasado. “Una vez que descubran cómo hacer esto de manera rentable, se extenderá a otros también”.

Si los planes se concretan, “uno de los mayores empleadores de los Estados Unidos se convertirá en un destructor neto de empleo, no en un creador neto de empleo“, dijo el Sr. Acemoglu.

The Times vio documentos internos de Amazon del último año. Incluían documentos de trabajo que muestran cómo las diferentes partes de la empresa están navegando su ambicioso esfuerzo de automatización, así como planes formalizados para el departamento de más de 3000 empleados corporativos y de ingeniería que en gran medida desarrollan las operaciones de robótica y automatización de la empresa.

Udit Madan, quien dirige las operaciones mundiales de Amazon, dijo en una entrevista que la empresa tiene una larga historia de utilizar los ahorros de la automatización para crear nuevos puestos de trabajo, como una reciente iniciativa para abrir más depósitos de entrega en zonas rurales.

Una vista del depósito y centro de despacho de Amazon en Peterborough, Reino Unido, hace cinco años; la compañía busca reemplazar a empleados que recorren el depósito en busca de artículos por robots AFP

“Que tengas eficiencia en una parte del negocio no cuenta la historia completa del impacto total que podría tener”, dijo, “ya sea en una comunidad en particular o para el país en general”.

Un modelo para el futuro

Durante años, Jeff Bezos, el fundador y antiguo director ejecutivo de Amazon, impulsó a su personal a pensar en grande e imaginar lo que se necesitaría para automatizar completamente sus operaciones, según dos exlíderes senior involucrados en el trabajo. El primer gran impulso de Amazon hacia la automatización robótica comenzó en 2012, cuando pagó $775 millones para comprar al fabricante de robótica Kiva. La adquisición transformó las operaciones de Amazon. Los trabajadores ya no caminaban kilómetros cruzando un almacén. En cambio, robots con forma de grandes discos de hockey movían torres de productos hacia los empleados.

Desde entonces, la compañía ha desarrollado un sistema orquestado de programas robóticos que se conectan entre sí como Legos. Y se ha centrado en transformar los grandes almacenes de trabajo que recogen y empacan los productos que los clientes compran con un clic.

Amazon inauguró el año pasado su almacén más avanzado, una instalación en Shreveport, Luisiana, como modelo para futuros centros de distribución robóticos. Una vez que un artículo está empaquetado allí, un humano apenas lo toca de nuevo. La empresa utiliza mil robots en Shreveport, lo que le permitió emplear una cuarta parte menos de trabajadores el año pasado de lo que habría hecho sin la automatización, según muestran los documentos. El próximo año, a medida que se introduzcan más robots, espera emplear aproximadamente la mitad de trabajadores allí de lo que lo haría sin la automatización.

“Con este importante hito ahora a la vista, estamos seguros de nuestra capacidad para aplanar la curva de contratación de Amazon durante los próximos 10 años", escribió el equipo de robótica en su plan estratégico para 2025.

Amazon planea copiar el diseño de Shreveport en unas 40 instalaciones para finales de 2027, comenzando con un enorme almacén que acaba de abrir en Virginia Beach. Y ha comenzado a renovar instalaciones antiguas, incluida una en Stone Mountain, cerca de Atlanta.

Esa instalación cuenta actualmente con aproximadamente 4000 trabajadores. Pero una vez que se instalen los sistemas robóticos, se proyecta que procese un 10 por ciento más de artículos, pero necesite hasta 1200 empleados menos, según un análisis interno. Amazon dijo que el número final de personal está sujeto a cambios.

Los documentos también muestran que, una vez que se complete la modernización de Stone Mountain, debería necesitar menos trabajadores y depender más de empleados temporales que de personal a tiempo completo. (Amazon dijo que algunas instalaciones tendrían más empleados después de ser modernizadas).

Preparándose para los recortes de empleos, algunos empleados que trabajan en la transición han elaborado estrategias para “controlar la narrativa” en Georgia centrándose en nuevos puestos de técnico e “innovación para dar un sentido de orgullo a los funcionarios locales”, según muestran los documentos.

Amazon dijo que los funcionarios locales sabían sobre la modernización y que su participación en los esfuerzos locales no estaba relacionada.

Un millón de robots

Los planes de automatización de Amazon se hicieron más urgentes después de que el auge de las compras online durante la pandemia provocara una oleada de contrataciones sin igual en la historia corporativa de Estados Unidos. El Sr. Madan dijo que la compañía se había embarcado en un rediseño completo de sus almacenes típicos.

En marzo de 2024, cuando los ejecutivos que trabajaban en los planes de automatización hicieron una presentación ante la junta directiva de Amazon, los directores les presionaron para hacer más con menos. Para el otoño, el equipo de robótica había avanzado. Redujo el costo del plan de automatización a menos de $10 mil millones y aumentó los ahorros esperados a $12,6 mil millones de 2025 a 2027.

Andy Jassy, quien asumió como director ejecutivo en julio de 2021 cuando el Sr. Bezos se hizo a un lado, ha presionado para recortar costos en todo el negocio de comercio electrónico. “Durante años y años, realmente estuvieron invirtiendo para el crecimiento, y en los últimos tres años el enfoque de la compañía ha cambiado hacia la eficiencia”, dijo Justin Post, analista de Wall Street en Bank of America que ha cubierto a Amazon durante dos décadas. La robótica “realmente marca una gran diferencia en los resultados finales”.

Amazon ha dicho que tiene un millón de robots trabajando en todo el mundo y cree que los humanos que los cuidan serán los empleos del futuro. Tanto los trabajadores por hora como los gerentes necesitarán saber más sobre ingeniería y robótica a medida que las instalaciones de Amazon operen más como fábricas avanzadas.

En la instalación de Shreveport, más de 160 personas trabajan como técnicos de robótica y ganan al menos US$24,45 por hora. La mayoría de los 2000 empleados de Shreveport son trabajadores por hora habituales, cuyo salario comienza en US$19,50.

Capacitar a los trabajadores para estos nuevos roles es “algo cercano a mi corazón”, dijo el Sr. Madan. Señaló datos que indican que casi 5000 personas han pasado por el programa de aprendizaje de mecatrónica de Amazon desde 2019. “Puede ser un camino muy exitoso”, dijo.

Existe la preocupación de que la automatización pueda afectar particularmente a las personas de color, ya que los trabajadores de almacén de Amazon tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de ser afroamericanos que un trabajador estadounidense promedio.

Esa dinámica podría desarrollarse en el almacén de Stone Mountain.

Este verano, un hombre afroamericano de 28 años que vivía cerca de la instalación publicó en Reddit buscando ayuda para conseguir un trabajo en Amazon. El hombre, que en una entrevista se negó a ser nombrado para proteger su privacidad, escribió que había pasado la evaluación inicial para un trabajo a principios de este año, pero que no había franjas horarias disponibles para la cita final para verificar su identificación y hacer una prueba de drogas. Y no había visto una sola oferta de trabajo allí en cinco meses.

Dijo que revisa constantemente el sitio web de contratación de Amazon, incluso usando una herramienta informática que actualiza el sitio cada 10 segundos.

El buscador de empleo no sabía que, aunque Amazon no está planeando despidos en la instalación de Stone Mountain, planea reducir con el tiempo su fuerza laboral de 4000 empleados a través del desgaste natural.

Aunque solo tiene cinco años, el almacén de Stone Mountain ya está desactualizado. Se está trabajando para transformarlo en una instalación robótica que, con el tiempo, podría necesitar mil trabajadores menos.