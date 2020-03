De prolongarse la medida del aislamiento obligatorio, el incentivo podría pagarse también en mayo

El Gobierno anunció ayer que mediante el instrumento del Ingreso Familiar de Emergencia otorgará ingresos de $10.000 para aquellos trabajadores más afectados por el aislamiento total obligatorio dispuesto, en principio, hasta el 31 de marzo. Según calcularon distintas consultoras, la medida costará más de $30.000 millones, suma que será financiada por emisión del Banco Central, tal como lo adelantó hoy el presidente de la entidad monetaria, Miguel Pesce..

Según los cálculos de la consultora Elypsis, "el salvataje a cuentapropistas costará $37.000 millones en abril" . Para llegar a este número, los analistas de Elypsis consideraron que la medida abarcará a 3.674.678 familias -casi el 30% de los hogares del país-, que constituyen el segmento de los "cuentapropistas de supervivencia": trabajadores representados en las categorías más bajas del monotributo, trabajadoras de casas particulares no registradas y asalariados informales en general.

En principio, el Ingreso Familiar de Emergencia será solo para abril, pero podría repetirse en mayo si el aislamiento obligatorio es prolongado, lo que ya circula como una posibilidad cierta. En ese caso, el desembolso del Gobierno podría estirarse a $73.494 millones, según este cálculo.

El anuncio del Ingreso Familiar de Emergencia fue difundido ayer por los ministros Guzmán y Moroni

El cálculo de Elypsis es similar al de la consultora Ecolatina, que estimó un gasto de $32.000 millones, y al de EcoGo, que proyectó $36.000 millones. En todos los casos se trata de un desembolso equivalente a entre 0,1% y 0,15% del PBI.

"En esta instancia, se trata de 3,6 millones de familias, con un costo fiscal de 0,13% del PBI, o el doble si se paga dos veces", coincidió Marcelo Capello, presidente del Ieral, para quien se trata de "una buena noticia para un sector al cual llegan poco o nada los planes sociales del Estado, pero que puede resultar insuficiente en monto y deja muchos monotributistas de ingresos bajos fuera de la ayuda". Según estimó el especialista, si a los monotributistas de la categoría A y B (760.000) se sumaran los de las categorías C, D y E, habría que contabilizar 600.000 casos extra.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, confirmó hoy que el financiamiento de la medida lo aportará su entidad. "Teníamos previsto para este año que iba a haber déficit [fiscal] primario y que lo iba a tener que atender el Banco Central, porque por su situación financiera el gobierno nacional no puede tomar endeudamiento. Estas medidas incrementan ese aumento de financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, sin duda", dijo en declaraciones a la radio Con Vos.

Sin embargo, Pesce estimó que la decisión "no debería" tener impacto sobre los precios, porque solo se está "compensando la caída de demanda". "Venimos de un período muy largo de recesión, la industria está en niveles muy altos de capacidad ociosa, entonces agregarle demanda a la producción no tendría que generar efectos inflacionarios. Menos aun en este contexto, en el que va a haber una caída adicional de la demanda porque mucha gente no puede salir a trabajar", explicó.

La medida alcanza solo a monotributistas de las categorías A y B

Si bien los analistas admiten que el escenario da "cierto margen para emitir" , consideran que el Gobierno debería calibrar todos los factores a la hora de hacerlo. "La Argentina no está en las condiciones de otros países desarrollados de poder cubrir con emisión la totalidad de sus programas de emergencia; alguna partida [presupuestaria] van a tener que reasignar" , apuntó Juan Ignacio Paolicchi, analista de EcoGo. "La Argentina tiene una inercia inflacionaria complicada y cuando esto pase hay que ver cómo queda la estantería de la macroeconomía. Puede terminar generando presión inflacionaria cuando la demanda se empiece a recuperar, porque lo que se ve es una depresión transitoria", agregó.

Según precisó el informe de Elypsis, el Ingreso Familiar de Emergencia dispuesto por el Gobierno se suma a los $22.500 millones, que se pagarán en tres tramos, que decidió destinar para 750.000 trabajadores de la salud (a razón de $30.000 por agente), y los paliativos que todavía restan, especialmente para pymes, donde la cadena de pagos ya está resentida y se continuará quebrando en los próximos días.

Si bien anticipó que el cálculo del impacto es "prematuro", sus proyecciones arrojan que el PBI del país se retraerá 4,5% este año, y 2,6 puntos de esa caída será consecuencia de la pandemia del coronavirus.