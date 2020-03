Pesce confirmó un caso de coronavirus en la entidad, que ya está aislado Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020 • 15:14

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, confirmó hoy que hay un caso confirmado de coronavirus entre los empleados de la entidad. Según dijo, se encuentra aislado, del mismo modo que todas las otras personas que estuvieron en contacto con él.

Por otro lado, anticipó que el Central será la entidad encargada de financiar las medidas de apoyo económico presentadas ayer por el Gobierno, pero confió en que esto "no generará inflación".

Según dijo en diálogo con el programa Pasaron Cosas, de Radio con Vos, el Banco Central continúa operando normalmente, aunque la mayoría de los empleados se encuentran trabajando desde sus casas. "Obviamente la entrega de efectivo a los bancos lo tiene que hacer el personal desde el Tesoro del banco desde la Casa de la Moneda, pero el resto se puede hacer de forma remota", apuntó.

En ese sentido, y para reducir las chances de contagio, el titular del Banco Central sugirió hacer todos los pagos que sea posible por la vía de la transferencia electrónica.

En relación con la creación del "ingreso familiar de emergencia", anunciado ayer por el Gobierno para apoyar con una suma de$10.000 a monotributistas, autónomos e informales, Pesce dijo que será financiado por el Banco Central.

"Teníamos previsto para este año que iba a haber déficit primario y que lo iba a tener que atender el Banco Central, porque por la situación financiera del Gobierno Nacional no está pudiendo tomar endeudamiento. Estas medidas incrementan ese aumento de financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, sin duda", señaló.

Sin embargo, Pesce agregó que la decisión "no debería" tener impacto sobre los precios, porque solo se está "compensando la caída de demanda". "Venimos de un período muy largo de recesión, la industria está en niveles muy altos de capacidad ociosa, entonces agregarle demanda a la producción no tendría que generar efectos inflacionarios. Menos aún en este contexto que va a haber una caída adicional de la demanda porque mucha gente no ha podido salir a trabajar", explicó.

Para el titular del Banco Central, las medidas de apoyo económico presentadas por el Gobierno "no generarán inflación" Fuente: Archivo

Respecto de la disposición oficial de suspender el uso de cheques hasta el 31 de marzo, Pesce dijo que están revisando esa medida. "Tenemos pedidos cruzados en el sentido de activar el clearing antes del primero de abril. Por un lado, están los que nos piden poder acreditarlos para pagar sueldos y obligaciones. Por otro, están por otros los que dicen que como no están recibiendo pagos necesitan que la suspensión se mantenga. Estamos revisando y viendo cómo respondería la cadena de pagos", apuntó.

Sin embargo, Pesce dejó entrever en que en los próximos días se presentará una norma adicional que pondrá de vuelta en actividad a los cheques, lo que sería compensado con otra decisión oficial tomada recientemente.

Según explicó el funcionario, el Banco Central dispuso que los bancos liberen a partir de mañana una cifra del orden de los $250.000 millones para otorgar financiamiento a pequeñas y medianas empresas. "Así los bancos contarían, a una tasa del 24%, con recursos como para poder asistir a sus clientes si se da algún desajuste entre el pago y cobro de cheques", precisó.

Por otro lado, Pesce mencionó que han instruido a los bancos para que repongan dinero en los cajeros y que están estudiando la posibilidad de prohibirle temporalmente a los bancos cobrar comisión por el retiro de dinero en sucursales distintas a las del banco del cliente.