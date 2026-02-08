Finanzas. El mercado local está alerta ante un mundo más complicado

Un mundo más complicado

La nominación de Kevin Warsh para la Fed cambió la narrativa global. Su perfil más hawkish (al menos en sus declaraciones previas) hizo recalibrar las expectativas globales, resumidas en un dólar más fuerte y una política monetaria menos laxa. El Índice Dólar, que había sufrido una fuerte baja de 3,2% desde el 19 de enero (y de 6,8% desde el Liberation Day) subió 1,77% desde que Donald Trump anunció a quién propondrá como chairman a partir de mayo. La dinámica del dólar es un factor más que relevante para la Argentina, ya que la apreciación de las monedas de los principales socios comerciales (Brasil, China y la UE) desde abril favoreció una depreciación mayor del tipo de cambio real.

Una semana roja

En la semana el mercado global tuvo que terminar de digerir la nominación de Warsh, que le quitó impulso al debasement trade, mientras el lanzamiento de una nueva herramienta de automatización por parte de Anthropic gatilló un sell-off en el sector de las tecnológicas. En las últimas cinco ruedas, al jueves, el oro se desplomó 10%, reflejo de un dólar más fuerte del esperado y, el S&P 500 y el Nasdaq cayeron 2,4% y 4,8%, reaccionando a la irrupción de la IA de Anthropic. El refugio (paradójicamente), volvieron a ser los bonos del Tesoro de EE.UU., cuya tasa a 10 años comprimió 9 puntos básicos a 4,19% el jueves, el día de mayor tensión.

Los activos argentinos sintieron el impacto

Las acciones fueron las que más sufrieron por las turbulencias financieras globales, evidenciado en un desplome del Merval medido en dólares de 9,1% en la semana al jueves. En cambio, los Globales aguantaron mejor el mal clima externo, mostrando caídas de entre 0,6% y 0,7% en la semana. Esto se tradujo en una leve suba del riesgo país de 496 a 516 puntos al jueves, todavía de zona de market access, si bien tanto Caputo como Milei anunciaron que no planean salir al mercado sino recurrir a otras fuentes. El mercado, algo escéptico de esta estrategia, no parece urgido y se muestra confiado por la acumulación de reservas, que alcanza US$266 millones en febrero al jueves y US$1424 millones en 2026.

La suba de tasas parece haber sido transitoria

El rollover del Tesoro de 124% en la licitación del 28 de enero se tradujo en una contracción monetaria de $2 billones, disparando temores de una fuerte suba de la tasa de interés (la corta había llegado a 48% el 13 de enero). Las tasas overnight saltaron hasta 36%, lastimando a las curvas en pesos. Sin embargo, la menor integración de encajes en efectivo a partir de febrero (estimamos una baja de $1,2 billones en promedio), en mayor medida, junto la baja estacional de la demanda de liquidez, en menor medida, hicieron que este fenómeno sea transitorio. La tasa de caución cerró en 26,3% el jueves y la parte corta de la curva de tasa fija mostró retornos de hasta 0,5% (Lecap marzo). La clave de la semana será la postura del Tesoro en la licitación del 11 de febrero, siempre monitoreando el equilibrio tasa/dólar en un mes complejo como febrero. Por ahora, el tipo de cambio no acusó recibo, manteniéndose entre $1440 y $1450.